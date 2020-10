Blankenhains Coach Wedekind: Ein bisschen Friedhelm Funkel

2:2 endete am vergangenen Wochenende in Haarhausen das Debüt von Cheftrainer Jochen Wedekind beim Fußball-Kreisoberligisten FSV Grün-Weiß Blankenhain. Wir sprachen mit ihm über die Wege aus der Misere.

Ist dieses Remis ein gewonnener Punkt oder gar zwei verlorene Zähler?

Das waren eindeutig zwei verlorene Punkte, weil wir da in der Nachspielzeit diesen Elfmeter kriegen. Dabei waren wir in der zweiten Halbzeit besser, hätten die drei Punkte auch gern mitgenommen. Aber es hat nicht sollen sein. Es passiert eben in jeder Liga, dass kurz vor dem Ende Punkte verschenkt werden.

Und woran lag es?

Wir haben nach dem 2:1 keinen Zugriff mehr gehabt, keinen Druck mehr entfalten könnten. Statt vernünftig hinten raus zu spielen, kriegt der Gegner den Ball nochmal. Das müssen wir abgezockter machen. Nun müssen wir daraus lernen. Fehler machen die Jungs ja nicht mit Absicht.

Was muss sich ändern, damit Blankenhain wieder erfolgreich Fußball spielt?

Personell können wir gar nichts ändern, müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Wir sollten uns aber insgesamt straffen. Ich bin als Trainer kein heuriger Hase, habe die B-Lizenz und weiß, worauf es ankommt. So einen Umbruch wie bei uns, der geht nicht schnell. Es braucht Geduld. Wir müssen die Dinge ansprechen und dann verändern. Wir haben nun erst einmal an wenigen Stellschrauben gedreht, was ausgereicht hat, um auswärts zu bestehen. Motivation und Selbstvertrauen sind Dinge, die holt man sich im Training. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Jungs Mut zu machen, sie zu erreichen. Diese pädagogischen Fähigkeiten haben vielleicht vorher gefehlt.

Wie wollen Sie das Abwehrproblem in den Griff kriegen?

Wir haben zunächst ein paar Positionen in der Kette und auch davor neu besetzt. Wir müssen nun aber vor allen Dingen die individuellen Fehler abstellen. Das ist Kopfsache bei den Spielern. Wir schenken dem Gegner zu oft die Tore. Es braucht Ballsicherheit, Passsicherheit, Kondition und Kraft – das sind Sachen, die gehen dann einher mit Lauf- und Passwegen. Und dass man eben auch in der 75. Minute noch ausreichend Körner hat. Wir werden nun in den Trainingseinheiten die Schwerpunkte so setzen, dass wir uns schnell weiterentwickeln.

Welche Baustellen haben Sie noch erkannt, welche Fehler führten in die Krise?

Wir haben einfach nicht das Spielmaterial, was notwendig ist. Es fehlt an Kondition, zum Teil an taktischem Verständnis. Wir haben viele junge Spieler dabei, für die der Männerfußball neu ist. Da ist eben alles schneller und robuster. Es kommen eingespielte Truppen aus Oberweißbach oder Breitenbach, die seit Jahren in der Kreisoberliga dabei sind. Wenn man dann gleich ein, zwei Dinger kriegt, gehen die Köpfe runter. Da ist es schwer, von außen einzugreifen, da kannst du erzählen, was du willst. Es muss aber allen klar sein, dass es nur zusammen geht. Wir müssen die Stärken, die alle mitbringen, nur richtig einsetzen. Nun kommt es auf Einzelgespräche, die richtige Ansprache an. Ich als Trainer muss in der Lage sein, das Team so zu formen, dass alle binnen kurzer Zeit das Rüstzeug für diese Liga kriegen.

Mussten Sie lange überlegen, als Ihnen der Posten angeboten wurde?

Nein, ich bin ja schon seit 2011 im Verein und war immer derjenige, der die Scherben zusammengekehrt hat. So ein bisschen wie Friedhelm Funkel – nur eben in der Kreisoberliga. Ich traue mir das zu und nehme die Herausforderung an – ohne mich verbiegen zu lassen.

Reichen das Personal und die Qualität für die Kreisoberliga?

Das wird man hinterher sehen. Ich sehe zu, dass wir das Optimum herausholen. Eines ist aber klar: Der Abstiegskampf geht bis zum Ende.

Sie sind beruflich als Lokführer unterwegs, sitzen also ganz vorn und bestimmen das Tempo – ist das eine Parallele zu ihrem Verständnis des Trainerjobs?

Natürlich. Es geht um Verantwortung. Ob für Gäste, Technik oder Millionenwerte oder für den Verein, fürs Team. Wir sind eine Mannschaft mit Strahlkraft in die Region. Wir haben die Pflicht, alles rauszuholen. Denken wir an die vielen Kinder bei uns im Nachwuchsbereich, die irgendwann mal da oben spielen wollen. Aber da bröselt es und das darf nicht sein. Jetzt sind Disziplin, Beharrlichkeit und Ehrgeiz gefragt.