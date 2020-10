Die berühmten Geschichten, die nur der Fußball schreibt, es gibt sie natürlich auch im Amateurbereich. Genauer gesagt bei den Grün-Weißen Kickern aus Blankenhain.

Verteidiger Bennet Gotsch hat nun eine weitere gesammelt. Verletzungsbedingt musste er in den letzten drei Partien zusehen, konnte seiner Elf nicht dabei helfen, den drohenden Fall in den Tabellenkeller zu verhindern. Am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den FSV Gräfenroda bekam er nach einer Stunde das Signal von Trainer Jochen Wedekind und übernahm für Teamkollege Aus Adel Omar. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber durch einen Elfmeter im Rückstand. Innerhalb von nur wenig Sekunden war es dann aber Gotsch, der nach Vorlagen von Tobias Simla und Lucas Sorge die Partie fast im Alleingang drehte. Bei den Blankenhainern, die seit dem 18. September auf einen Sieg warteten, schien der Knoten geplatzt. Erst recht, als Kapitän Sorge dann kurz vor Schluss den Deckel drauf machte. Er hatte schon am vergangenen Spieltag mit zwei Treffern den Punkt in Haarhausen gerettet und zeigte ein weiteres Mal, dass er nur schwer zu ersetzen ist für die Lindenstädter.

Coach Wedekind hatte dann noch ein zweites Mal ein glückliches Händchen. Für Sorge brachte er nämlich Maik Hofmann, der in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand herstellte und die Blankenhainer Anhänger sowie Teamkollegen endgültig etwas durchatmen ließ.

Weitaus weniger Probleme mit dem Gegner hatte Lokalrivale Einheit Bad Berka, der im Derby den TSV Magdala klar und deutlich mit 6:0 besiegte. Das einzige Manko an diesem Tag für die Truppe um Trainer Jan Hanke war die Chancenverwertung. So hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Gleich zu Spielbeginn setzten die Hausherren den Kontrahenten unter Druck und auf Vorlage von Bruder Martin traf Paul Menger zum 1:0 (9.). Oliver Lange, erst noch bei einer Chance gescheitert, nutzte später einer erneute Vorlage von Martin Menger zum 2:0. Die folgenden Möglichkeiten bis zur Pause nutzten die Hausherren allerdings nicht. Die Magdalaer hingegen taten sich hingegen schwer, den gegnerischen Strafraum zu erreichen und hatten mit der Defensive alle Hände voll zu tun.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie dann innerhalb von einer Viertelstunde endgültig entschieden. Fabian Schaft nutzte einen Abwehrfehler, Bartosz Kosmowski per Elfmeter und Pascal Block erhöhten auf 5:0. Oliver Lange, der zwischenzeitlich Pech mit dem Pfosten hatte, erzielte in der Schlussminute auf Vorlage von Leon Nottrodt den 6:0-Endstand.