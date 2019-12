Blau-Weiß bleibt ungeschlagen: 15 Spiele – 15 Siege

15 Spiele - 15 Siege! Mit dieser beeindruckenden Bilanz haben die Niederpöllnitzer Blau-Weißen die Hinrunde der Kreisoberliga abgeschlossen.

Auch das Nachholespiel beim Tabellendritten FSV Meuselwitz entschied die Schmidt-Elf mit 3:0 für sich. Allerdings beträgt der Vorsprung auf Verfolger SV Schmölln 1913 lediglich fünf Zähler, weil auch die Knopfstädter eine starke erste Halbserie hinlegten.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Meuselwitz hat in der ersten Halbzeit sogar mehr vom Spiel gehabt, ohne sich klare Torchancen erarbeiten zu können“, schätzte Mittelfeldspieler Paul Menzel ein, der nach Wiederbeginn dann aus nächster Nähe miterlebte, wie die Gäste eine Schippe drauf legten und prompt Erfolg hatten. Während Meuselwitz ohne seine Torjäger Strobl und Mühlmann auskommen musste, waren die Niederpöllnitzer in Bestbesetzung angetreten.

Vor allem der Einsatz von Marcel Peters machte sich bezahlt. Im Zentrum angespielt, ließ der baumlange Angreifer noch seinen Gegenspieler aussteigen und erzielte das 1:0 (55.). Nur acht Minuten später schlug Blau-Weiß erneut zu. Der auf die Reise geschickte Kapitän Lukas Müller bewies viel Übersicht, als er den Ball quer auf Marcel Peters ablegte, der keine Mühe hatte zu erhöhen (63.).

Auch das dritte Tor ließ nicht lange auf sich warten. Nach schönem Doppelpass mit Max Schmeißer passte der pfeilschnelle Niklas Sporer zurück auf Hannes Poser, der mit dem 3:0 alles klar machte (71.). „Wir wussten um die Bedeutung der Begegnung. Dass so viele Niederpöllnitzer Anhänger mitgekommen waren und somit für Heimspielatmosphäre sorgten, war umso schöner und hat uns zusätzlich motiviert“, verriet Paul Menzel, der das Wort vom Aufstieg noch nicht in den Mund nehmen will. „Der Weg ist noch weit. Schmölln ist noch in Schlagdistanz. Da kann noch viel passieren. Meister zu werden, ist aber unser Ziel“, so der Youngster, der mit 16 Treffern erfolgreichster Niederpöllnitzer Torschütze der Hinrunde war und jetzt schon zwei Tore mehr erzielt hat als in der gesamten Vorsaison.

Dass auf der Weihnachtsfeier bei den Blau-Weißen am nächsten Wochenende der Baum brennt, versteht sich von selbst. Verdient hat sich das die Elf von Trainer Karsten Schmidt, die mit Idealpunktzahl 45 und 47:12 Toren eine perfekte Hinrunde gespielt hat.