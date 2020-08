Bleicherode. Der Kreisligist bezwingt Kreisoberligist Eintracht Sondershausen II 3:2. Greußen mit zwei Spielen am Wochenende.

Bleicherode in guter Form: Kreisligist bezwingt Eintracht Sondershausen II

Der Fußball-Kreisligist Glückauf Bleicherode hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf den Liga-Neustart gegen den Kreisoberligisten Eintracht Sondershausen II nach einer starken Leistung 3:2 gewonnen. Die Eintracht hat freiwillig die Landesklasse verlassen und spielt in der kommenden Saison in der Kreisoberliga. Für beide Teams war es ein Test, mit dem nur die Gastgeber zufrieden waren. Eintracht Trainer Christoph Sauer hat bei seiner Truppe noch einige Baustellen gesehen und war, wenn überhaupt, mit der zweiten Hälfte zufrieden.