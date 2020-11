Paul Krenz war so gut in Form wie nie zuvor. „Doch dann verletzte ich mich im Oktober beim letzten Teamanschub des Tages in Oberhof“, erinnert sich der Bobfahrer, der am Donnerstag 29 Jahre alt wurde. Ein Muskelbündelriss im Beinbeuger wurde diagnostiziert.

„Das ist das Risiko, wenn man an die Grenzen geht", sagt der Thüringer, der seit vergangener Woche wieder voll im Training steht. Mit seinem Trainer Norman Dannhauer („Bei ihm bleibe ich bis zum Karriereende") baut Krenz nun wieder geduldig die Form auf. „Muskelkraft habe ich kaum verloren, nur mit dem Sprinten brauche ich noch Übung. Da denkst du anfangs, du hast das Laufen verlernt", sagt Krenz, der mit dem Comeback nichts überstürzen will. Neuer Pilot Richard Oelsner vom Verletzungspech erwischt „Natürlich könnte ich beim Weltcupstart in Sigulda starten. Im Vorjahr bin ich drei Wochen nach einem Fußbruch wieder angetreten. Doch die Trainer halten mir den Rücken frei, damit ich im neuen Jahr pünktlich bei der WM in Altenberg topfit bin", sagt Krenz, der täglich zum Training von Henschleben – einem Ortsteil von Straußfurt – nach Erfurt fährt. Krenz, er war zuvor sechs Jahre verletzungsfrei geblieben, muss sich nicht beeilen. Leider wurde auch sein neuer Pilot Richard Oelsner gerade vom Verletzungspech erwischt. Der Dresdner, zu dem der WM-Dritte Krenz nach dem Karriereende von Nico Walther gewechselt ist, hat sich bei den deutschen Meisterschaften am Königssee eine Wadenmuskelblessur zugezogen. Mit Oelsner, der bei der Selektion nach drei Siegen vorn lag, möchte Krenz bei der WM nach einer Medaille greifen. „Bis Freitagmittag waren wir auf dem gutem Weg, doch dann kam Richies Pech", so Krenz. Krenz gehört zu den drei Topleuten im deutschen Bobsport Doch Gedanken um einen Platz in einem Team muss sich der ehemalige Judoka aus Heringen bei Nordhausen nicht machen. Krenz gehört mit Francesco Friedrichs Anschieber Alexander Schüller und dem Oelsner-Kollegen Issam Ammour zu den drei Topleuten im deutschen Bobsport. Der Thüringer ist ein Anschieber, auf den Bundestrainer René Spies nicht mehr verzichten würde. Mit seinen 1,86 Meter und muskulösen knapp 110 Kilo ist er eine Bank. Allerdings musste der Thüringer, der in Berlin geboren wurde, viel Geduld zeigen, ehe er seine Chance bekam. Nach Medaillengewinnen bei den Junioren-WM wurde er 2018 für die Winterspiele in Pyeongchang als Ersatzmann nominiert. Mit Walther gewann er anschließend WM-Bronze im Zweier in Whistler und zuletzt im Vierer. Doch das Traumziel ist längst gesteckt. „Für mich zählt nur Olympia. 2022 will ich in Peking dabei sein", sagt er. Dafür bringt Krenz seinen Körper in Form. In aller Ruhe.

Krenz mit Top-Zeiten beim Anschubtest

