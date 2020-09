Büßlebens Peter Dimitrovici und das Kreuz mit dem Knie

Um das Büßlebener Team abseits des Feldes zu unterstützen, bleibt Peter Dimitrovici (links) am Ball. Nur spielen, das ist für den langjährigen Kapitän wegen eines ramponierten Knies vorbei.

Das Kribbeln ist weniger geworden, das Verlangen aber lässt sich so leicht nicht verdrängen. Lange hat Peter Dimitrovici dem Spiel der Büßlebener Struktur gegeben. Seit diesem Sommer steht fest, dass der frühere Kapitän auf dem Platz nicht mehr eingreifen wird. Laufbahnende mit 31. Es fällt schwer, erst recht in so einer Spielzeit wie dieser, auch wenn sich der Auftakt vielversprechend ansieht.