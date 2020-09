Dann ging es ganz schnell: Co-Trainer Rost übernimmt beim FC Rot-Weiß Erfurt

Manuel Rost trat am Mittwoch die Nachfolge von Robin Krüger an.

Am Mittwoch ging alles ganz schnell. Im Trainer-Chaos beim FC Rot-Weiß bedauerte zunächst der Verein den Rücktritt von Robin Krüger und betonte in einer Stellungnahme, dass eine Kündigung weder mündlich noch schriftlich ausgesprochen worden war. Am späten Nachmittag informierten die Erfurter dann über die übergangsweise Beförderung von Manuel Rost zum verantwortlichen Trainer.

Er leitete auch die Übungseinheit im „Gebreite“ und wird die Mannschaft im Heimspiel am Samstag gegen Inter Leipzig (16 Uhr) betreuen.

RWE: Robin Krüger wollte Teamlösung nicht akzeptieren

„Ich freue mich, dass Manuel die Teamlösung mitträgt und auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Trainerteams ist“, sagte Geschäftsführer Franz Gerber. Laut der Clubmitteilung wollte Krüger diese avisierte „Teamlösung“ nicht akzeptieren und zog die Konsequenzen. Rost hingegen erklärte: „Ich bin Rot-Weißer durch und durch. Selbstverständlich sehe ich mich als Teil des Teams und führe die Mannschaft optimistisch ins wichtige Spiel am Samstag!“

Schon vor der Rückholaktion von Krüger und dessen Verpflichtung am 4. August hatte der Nachwuchstrainer das Team betreut und einen Großteil der Saisonvorbereitung absolviert. Eigentlich war Rost aber als verantwortlicher U-19-Trainer vorgesehen. Aus der personellen Not heraus assistierte er Krüger in den ersten drei Oberliga-Spielen zusätzlich. Nun ist aus Co- plötzlich der Cheftrainer geworden.

Alle Meldungen zu Rot-Weiß Erfurt