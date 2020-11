Corona: Zwei Löwen-Spieler infiziert, Heimspiel abgesagt

Zwei Spieler der Basketball-Löwen Erfurt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Spieler mussten in häusliche Quarantäne.

Zwei Spieler der Basketball-Löwen Erfurt wurden im Laufe dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet. „Sie haben zum Glück nur leichte Symptome, sind hoffentlich bald zurück“, sagte Florian Gut, sportlicher Leiter der Löwen. Mehrere weitere Spieler des Teams, die in den vergangenen Tagen Kontakt mit den Infizierten hatten, mussten in häusliche Quarantäne. Da die Löwen somit keinen spielfähigen Kader mehr haben, wurde ihr Heimspiel am Sonntag gegen Ulm abgesagt. Wann sie wieder trainieren können und ob ihr nächstes Spiel stattfinden kann, ist offen.