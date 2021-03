Das letzte normale Wochenende im Erfurter Sport

Kellerduell: Zu Beginn der Rückrunde 2019/20 kriselten in der Fußball-Landesklasse sowohl An der Lache/Concordia als auch der FSV Sömmerda. Die Zoopark-Kicker gewannen das Duell mit 4:1 (hier schießt Sebastian Iffarth gegen FSV-Keeper Lukas Treu das 3:1). Es war für beide Teams unverhofft das letzte Saisonspiel.

Als hätten sie gewusst, dass sie die Fußballschuhe anschließend für lange Zeit in den Schrank würden stellen müssen, übten sich die Landesklässler des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda am Wochenende 7./8. März 2020 noch einmal eifrig im Toreschießen: Der FC Erfurt Nord untermauerte mit einem 5:0 gegen Leinefelde seine Spitzenposition, Büßleben blieb mit dem 6:2 gegen Sondershausen II am Führungsduo Nord und Altengottern dran, An der Lache/Concordia stoppte seinen Abwärtstrend mit einem überzeugenden 4:1 gegen den FSV Sömmerda, den man damit noch stärker in Abstiegsnot brachte.