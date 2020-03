Das Naturtalent

Wie damals nicht unüblich, hatte der Vater das Mädchen „an die Angel“ genommen und versucht, ihr die Schwimmzüge beizubringen. Nur vier Jahre später schwamm Ingrid Schmidt mit Ursula Küper, Bärbel Fuhrmann und Ursel Brunner in der Lagenstaffel in 4:47,6 Minuten zu Olympiabronze. Gold und Silber ging an die USA und Australien.

Als Weltklasseschwimmerin geformt hatte sie der Greizer Trainer Wolfgang Reißmann. Und wenn die Rede auf den Trainer kommt, muss Ingrid Naue, wie sie seit ihrer Hochzeit 1975 heißt, immer noch schmunzeln: „Der Trainer hat immer gesagt: Ich hab‘ die Ingrid auf den Rücken gelegt – und sich gefreut.“ Brustschwimmen habe sie kaum gekonnt, so der Trainer, „aber im Rückenschwimmen war sie ein wahres Naturtalent“.

So war er, der Trainer: voller Menschlichkeit, optimistisch und gute Laune verbreitend. Auch Ingrid Naue nimmt den Faden auf und sagt mit einem Lachen: „Ich hatte ja auch schöne große Füße, die braucht es zum Rückenschwimmen.“ Von 1957 bis 1959 hatte sie bei der BSG Einheit Greiz trainiert, der Trainer sie schon in dieser Zeit auf Lehrgänge geschickt, um das Talent zu fördern, folgerichtig der Wechsel nach Leipzig zum SC DHfK. Die Rückenspezialistin stellte 14-DDR-Rekorde über 100 m auf. 1962 wurde sie mit der DDR-Lagenstaffel in der Weltrekordzeit von 4:40,1 Minuten Europameisterin.

Kommt die Rede auf Rom, da werden auf einen Schlag die Erinnerungen wach. Als die damals 15-Jährige auf dem olympischen Treppchen stand, wurde noch die 9. Sinfonie von Beethoven statt der Nationalhymne gespielt. Am Start war eine deutsch-deutsche Mannschaft.

„Ich war total begeistert beim Einmarsch ins Olympia-Stadion in Rom, es ist ein erhebendes Gefühl, zur internationalen Sportlerfamilie zu gehören.“ Diese Atmosphäre habe sie auch im Becken beflügelt. Und als bei der Siegerehrung ein paar Tränchen kullerten, da nahm sie die australische Freistilschwimmerin Dawn Fraser in die Arme. „Das war so fürsorglich. Ich war ja die Jüngste in der deutschen Mannschaft“. Aus dem Augenblick wurde eine Brieffreundschaft.

War schon Rom ein tolles Erlebnis, setzte der Empfang in der Heimat noch einen drauf. „Für die Medaillengewinner gab es einen feierlichen Empfang. Wir wurden im offenen Cabrio durch Berlin kutschiert.“ Weiter ging es nach Leipzig, wo der Wagen zur Fahrt nach Greiz schon bereitstand. Unterwegs erhielt sie „ein Blatt Papier“, wie sie sagt. Der Markt in Greiz war voller Menschen. „Ich war aufgeregt wie noch nie. Ich sollte vor so vielen Menschen eine Rede halten. Als die Menge mir zujubelte, da war ich sehr gerührt, konnte es gar nicht fassen.“ Später zeigte sie ihrem ersten Trainer die olympische Medaille. Ein schöner Moment, einen, den man nicht vergisst.

Den Kontakt zu Wolfgang Reißmann hat sie immer gehalten. Zu seinem 70. Geburtstag hatte sie ihm geschrieben: „Immer, wenn ich an Dich denke, erfüllt mich Dankbarkeit für Dein großes trainerisch-pädagogisches Können, das mir den Weg zu meiner sportlichen Karriere eröffnet hat.“ In ihrer Leipziger Zeit studierte die Greizerin Medizin, und auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 1964 gelang. Doch ein Fehlstart von Martina Grunert verhinderte die durchaus mögliche Staffelmedaille.

Ingrid Schmidts deutscher Rekord über 100 Meter Rücken von 1:09,9 Minuten hatte noch Jahre Bestand, auf der nicht-olympischen 200-m-Strecke hielt sie sechs Jahre lang den Europarekord.

Dass in diesem Jahr erneut Olympische Spiele in Tokio stattfinden sollen, freut sie besonders. Wie schon in Rom, blieb auch in Tokio viel Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Ihr Vater hatte sie einst nicht nur an die Angel genommen, er hatte auch dafür gesorgt, dass seine Tochter Privatunterricht in Englisch nehmen konnte, damit sie sich in der Welt zurechtfinde. „Das hat mir geholfen, mich in Tokio zu verständigen“, sagt sie.

Olympia in Japan sei ein tolles Erlebnis gewesen. Manch Erinnerungsstück hat sie noch zu Hause in Zimmern bei Rottweil. „Ich habe mir damals zum Beispiel einen Kassettenrekorder gekauft. So etwas gab es bei uns ja noch nicht.“

Im Schwarzwald wohnt sie, seit der Ausreiseantrag 1984 bewilligt wurde. „Es war eine Familienzusammenführung zum Bruder meines Mannes“, sagt die diplomierte Medizinerin. Und wie schon in Leipzig sang sie auch in der neuen Heimat im Kirchenchor und erfuhr dort, dass im Versorgungsamt in Rottweil eine Arbeitsstelle frei wäre. „Da habe ich mich gleich am nächsten Tag auf die Socken gemacht, habe die Stelle bekommen.“ Sie ist ihrem Deutschlehrer an der EOS in Greiz, Rudolf Söllner, noch immer dankbar, „für seinen fantastischen Unterricht, der mich dazu befähigt hat, 25 Jahre lang Gutachten für Schwer-, Schwerst- und Kriegsbehinderte zu schreiben.“ Die heute 75-Jährige lebt seit 36 Jahren in Zimmern bei Rottweil, doch fühle sie sich auch als Greizerin, weil da alles seinen Anfang nahm.