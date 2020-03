Das sagen die Thüringer Athleten zur Olympia-Verschiebung

Die Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August 2020) werden ins Jahr 2021 verlegt. Die Meinungen der Thüringer Athleten:

Thomas Röhler, Speerwerfer aus Jena: „Eine vernünftige Entscheidung, über die ich mich persönlich freue, weil ich als Athlet in den Prozess involviert war. Es hat sich gezeigt, dass man etwas bewirken kann, wenn sich viele einig sind. Die Olympischen Spiele sind nicht abgesagt und bleiben für uns Sportler das Größte. Sie finden einfach ein Jahr später statt; unter dann hoffentlich planbaren Umständen.“

Julian Reus, deutscher Rekordhalter über 100 Meter aus Erfurt:„Es war die einzige logische und notwendige Konsequenz, die Olympischen Spiele zu verschieben. Kein Athlet weiß, wie er richtig trainieren soll. Niemand weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Da wäre es falsch gewesen, die Athleten noch länger hinzuhalten.“

Lisa Klein, Straßen- und Bahnradsportlerin aus Erfurt: „Das war die richtige Entscheidung! Viele hatten ja gar nicht mehr die Möglichkeit, sich noch für die Spiele zu qualifizieren. Auch wenn es schade für uns ist, die sich so lange vorbereitet haben – die Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Ich habe jetzt Zeit, mich zu sortieren, ein bisschen Privatleben zuzulassen. Und im Herbst wartet die Straßen-WM.“

Sportschützin Nadine Messerschmidt aus Schmalkalden:„Die Entscheidung ist vernünftig. Ich kann aber auch verstehen, dass Japan und das IOC so lange gebraucht haben; organisatorisch hängt da viel dran. Für uns Schützen ist die Pause im Gegensatz zu anderen Sportarten nicht so problematisch. Ich kann in Suhl auf dem Friedberg trainieren.“

Maximilian Schachmann, Straßenrad-Profi, vier Jahre in Erfurt trainierend:„Das IOC hat Verantwortung gezeigt und mit der richtigen Entscheidung den Sportlern den Druck von den Schultern genommen. Es geht ja auch um die Fairness in der Vorbereitung, die so nicht gegeben ist: Die einen dürfen draußen trainieren, andere nicht. Mancherorts gibt es keine Dopingkontrollen.“

Martin Grau, Hindernisläufer, aus Altenburg:Aus sportlicher Sicht ist es für mich ein Rückschlag. Ich habe mich mehrere Jahre ganz gezielt auf Tokio vorbereitet und bin sehr gut in Form. Aber aus ethischen und humanistischen Gesichtspunkten wäre eine Austragung in diesem Jahr nicht zu vertreten gewesen. Hinzu kommt ja, dass es aktuell kaum bis gar keine Dopingkontrollen mehr gibt. Auch das wäre nicht fair gewesen. Insofern ist auch deshalb die Verschiebung richtig. Wichtig ist für mich, dass ich mit Olympia 2021 nach wie vor ein Ziel verfolgen kann.“

Maximilian Dörnbach, Bahnradsportler, aus Erfurt: „Nachdem die ersten Nationen ihre Olympia-Teilnahme abgesagt haben, war es für mich nur eine Frage der Zeit, wann die Verschiebung beschlossen wird. Insofern bin ich nicht aus allen Wolken gefallen. Ich habe mich schon auf dieses Szenario eingestellt. Für mich wird sich gar nicht so viel ändern. Ich bin noch jung und habe nun eben ein Jahr mehr Zeit, mich auf einen Olympia-Start vorzubereiten.“