Im Continentalcup trug Jakob Walther immerhin schon mal das Trikot eines Weltmeisters zur Schau. Weil der Skilangläufer vom SSV Erfurt 02 als Ergänzungskader des Verbandes nicht offiziell ausgerüstet wurde, streifte er sich eben die abgelegte Kleidung von Axel Teichmann über. Aber dabei soll es nicht bleiben. Irgendwann will der 20-jährige Skilangläufer selbst in der Weltspitze mitmischen: „Das ist mein großes Ziel.“

Nun hat er zum Auftakt seiner zweiten Saison bei den Männern ein erstes Achtungszeichen gesetzt. Beim 17 Kilometer langen Skirollerrennen im September von Gräfenroda nach Oberhof landete er beim Sieg von WM-Teilnehmer Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach) auf Rang drei, nachdem ihm zwei Tage zuvor die eigentliche Überraschung gelungen war. Im Sprintwettbewerb stürmte Walther auf den zweiten Platz, ließ sogar Weltcupstarter Sebastian Eisenlauer aus Sonthofen hinter sich. „Ich habe die Wochen zuvor sehr hart trainiert, fühlte mich ziemlich platt und habe deshalb mit diesem Ergebnis überhaupt nicht gerechnet.“

Sein Weg in den erweiterten Kader des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) war vorgezeichnet und ist ungewöhnlich zugleich. Als er im heimatlichen Weimar das Laufen lernt, schnallen ihm die wintersportbegeisterten Eltern, die wie der Großvater schon den berühmten Wasalauf in Schweden gemeistert haben, in der dunklen Jahreszeit gleich noch die Skier an die Füße. Wann immer es ging, fuhren sie mit dem Sohn zum Skilaufen in den Thüringer Wald. Dort nahm er als Sechsjähriger an einem Wettkampf teil. Im Ziel stürzte er, wurde dennoch Zweiter – und weckte das Interesse des Skisportvereins Erfurt 02, wo er seit jener Begebenheit Mitglied ist.

Nur zwei Jahre amOberhofer Sportgymnasium

Jakob Walther zeigte als Skilangläufer enorm viel Talent, so dass er sich mit 13 zum Wechsel ans Oberhofer Sportgymnasium entschloss. Aber die strengen Hierarchien, straffen Trainingspläne und klaren Vorgaben der Übungsleiter überforderten den jungen Sportler, der einst in der Waldorfschule von Weimar, behütet von der Familie, in einer ganz anderen Atmosphäre aufgewachsen war. „Es hieß am Sportgymnasium immer: Du musst! Das wollte ich nicht mehr.“

So kam es, dass Jakob Walther nach zwei Jahren zurückkehrte nach Weimar und abtrainierte. Mit Kraftsport hielt er sich fit. Doch der Skilanglauf ließ ihn nie los. Sozusagen über den zweiten Bildungsweg kehrte der Einzelkämpfer in die Loipe zurück. Als 17-Jähriger absolvierte er eine Übungsleiter-Ausbildung und hat den C-Schein in der Tasche. Inzwischen war auch die Motivation zurück, in der Loipe anzugreifen. So kam es, dass Walther sich bei Volksläufen anmeldete. Seine Eltern unterstützten ihn stets, wo es nur ging. Aber der junge Thüringer wollte nicht nur von ihnen abhängig sein. In einem Hotel jobbte er als Kellner.

Bald kehrten die sportlichen Erfolge zurück. Beim Skimarathon Bieg Pieastow in Polen landete er vor drei Jahren unter 1800 Teilnehmern auf Rang vier und lernte dort den sächsischen Langläufer Toni Escher kennen. Der 30-Jährige wurde sein Mentor, unterstützt ihn fortan bei der Suche nach Sponsoren, hilft bei der Präparation der Skier. Als Walther zum Saisonabschluss im März 2017 bei den deutschen Junioren-Meisterschaften Platz neun erreichte, war sein Ehrgeiz endgültig neu geweckt.

Sozusagen als Quereinsteiger kehrte er nach zwei Jahren in die Oberhofer Trainingsgruppe zurück, unter seinen Bedingungen. Inzwischen hat er dort eine kleine Wohnung bezogen und bekam zunächst von Jens Filbrich die Unterstützung, die er sich immer gewünscht hat. „Er ist ein Trainer, der meinen individuellen Weg stets gefördert hat“, sagt Walther, der inzwischen sogar Sportsoldat geworden ist.

Mit Philipp Sedran wird er nun von einem jungen Trainer betreut, der ebenso auf Augenhöhe seine individuellen Wünsche respektiert. 2019 gewann Walther die Gesamtwertung des Deutschland-Pokals bei den Junioren. Den norwegischen Weltklasse-Langläufer Johannes Klæbo nennt er ein Vorbild und Paradebeispiel für seinen Weg. Der 24 Jahre alte Olympiasieger wird seit seiner Jugend vom Großvater trainiert, nach eigenen Plänen.

„Brauche die familiäre Atmosphäre, um richtig gut zu sein“

Nun, nach Rang zwei im Sprint von Oberhof, wurde Walther vom Deutschen Ski-Verband zum Lehrgang nach Ramsau eingeladen. Dort jedoch wohnt er in diesen Tagen nicht bei der Mannschaft, sondern in der Unterkunft seines Heimatvereins, des SSV Erfurt 02, der dort ebenso oft Lehrgänge bestreitet. „Ich brauche die familiäre Atmosphäre, um richtig gut zu sein“, sagt der Sportsoldat. Vom Bundeswehr-Gehalt finanziert er seine Trainingslager, weil er als Ergänzungskader nicht zu allen Lehrgängen eingeladen wird.

Das erste Jahr bei den Männern verlief im zurückliegenden Winter alles andere als vielversprechend. „Da wehte ein anderer Wind, das hat mich überfordert“, sagt Walther, der meist um die Plätze 30 ins Ziel kam. Rang zwei im Sprint von Oberhof wertet er nun aber als Achtungszeichen sowie Motivationsschub – und als Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.

Ende November soll die Qualifikation für die Continentalcup-Teilnahme gelingen, im Januar will er an der U-23-Weltmeisterschaft teilnehmen, sofern nach dem Rückzug von Zakopane als Ausrichter ein anderer Gastgeber einspringt. Aber die Richtung von Jakob Walther ist so oder so klar. „Auch ein Weltcup-Start wäre grandios“, sagt der Einzelkämpfer aus Weimar.