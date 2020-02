Der Hellseher des VfR Bad Lobenstein

Normalerweise fliegt sie weitgehend unter dem Radar – und das obwohl sie nominell immerhin die sechstbeste Fußball-Mannschaft im Saale-Orla-Kreis ist. Doch dem Spielplan der übrigen Ligen geschuldet wird sie zumindest am kommenden Wochenende einmal im Mittelpunkt stehen: die Zweite der SG VfR Bad Lobenstein.

Das Team aus der Kurstadt, dem neben den VfR-Kickern auch Fußballer des SV Helmsgrün angehören, startete das Unternehmen Kreisoberliga allein mit dem Ziel Klassenerhalt. Jedenfalls zur Halbzeit darf sich die Mannschaft als Tabellenzehnter im Soll sehen. Und sollten sich Riccardo Austs hellseherische Fähigkeiten auch über die Rückrunde erstrecken, kann man sicher sein: Mit dem Abstieg wird die Mannschaft nichts zu tun haben.

Fünf Punkte mehr sollen es in der Rückrunde werden

Der 38-Jährige ist nicht nur eine wichtige Defensivstütze sondern auch Trainer der VfR-Zweiten gab vor der Saison 15 Punkte in der Hinserie und 20 Zähler in der Rückrunde als Zielmarken vor. Den ersten Teil betreffend, gelang schon einmal eine Punktlandung.

„Wir sind absolut im Soll und auf jeden Fall in der Lage, die Liga zu halten“, sagt Riccardo Aust, der die größten Baustellen seiner Elf in der mit 45 Gegentoren zweitanfälligsten Defensive der Kreisoberliga sieht. „Dass wir so viele Tore kassieren liegt sicher auch daran, dass wir jede Woche mit einem anderen Aufgebot spielen. Aber so ist das halb in einer zweiten Mannschaft und das ist okay.“ Andererseits sind die 31 eigenen Treffer – im Schnitt etwas mehr als zwei pro Spiel – ein Wert, den nur das Spitzenquintett toppen kann.

Offensive hat sich bereits warmgelaufen

Ihre offensive Qualität untermauerte die Bad Lobensteiner Zweite auch in der Generalprobe am Wochenende, als der FSV Schleiz II in der Poststraße mit 5:1 bezwungen wurde. Auf dem ausladenden Kunstrasen wird es am Sonnabend auch erstmals um Punkte gehen und obwohl Gegner Rothenstein ganz oben mitmischt, sieht sich „das wahrscheinlich älteste Team der Liga“ – O-Ton Riccardo Aust – nicht chancenlos.

„Gegen Rothenstein wäre ein kleinerer Platz vielleicht besser, um ihren schnellen Stürmern nicht viele Räume zu geben, aber uns liegen größere Plätze auch besser. Außerdem haben wir uns an die Gegebenheiten auf dem Kunstrasen gewöhnt“, erklärt Aust, der gegen Schleiz eine Halbzeit auf dem Feld stand, die andere von außen beobachtete.

Last liegt auf mehreren Schultern

Daraus, dass die nicht einfache Rolle als Spielertrainer keine Wunschkonstellation ist, macht er keinen Hehl. „Ich sehe mich eher auf dem Platz, aber in der Kreisoberliga sieht man von außen vieles besser. Man braucht eigentlich auch immer jemanden mit dem Blick vom Spielfeldrand und das ist es, was uns fehlt“, so der 38-Jährige, der aber innerhalb der Mannschaft auf viel Unterstützung, etwa durch gestandene Spieler wie Juri Hajcenko oder Christopher Kolb, bauen kann. „Es ist nicht so, dass alles nur auf meinen Schultern ruht. Für die neue Saison wäre ein richtiger Trainer dennoch besser, aber darum werden wir uns im April oder Mai kümmern“, so Riccardo Aust.