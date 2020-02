Detlef Ortlepp auf Du und Du mit Ex-Bundesligastars

Bis auf einen Abstecher Ende der 1980er-Jahre nach Wutha-Farnroda war Detlef Ortlepp ausschließlich für seinen Heimatclub Mosbacher SV aktiv. Als Spieler und Trainer ist er nicht gerade weit in der Welt herum gekommen. Als Fan sieht das ganz anders aus. „Ich war jetzt schon siebenmal in Moskau“, berichtete Ortlepp kurz nach seiner Rückkehr Anfang der Woche. Es sind aber nicht ZSKA, Spartak oder Lok, die ihn mehrfach in die russische Hauptstadt zogen. Vielmehr ist Ortlepp seit einigen Jahren regelmäßiger Begleiter der von Dieter Burdenski auf die Beine gestellten „Deutschen Traditionsmannschaft“, die zu den Stammteilnehmern des „Legends Cup“ zählt.

Tim Wiese, Jörg Heinrich undKevin Kuranyi am Ball

Das Ü-35-Freundschaftsturnier wird seit 2009 in Moskau auf Kunstrasen in der Luschniki-Arena ausgetragen, wo sonst Eishockeyteams dem Puck nachjagen. Deutschland schickte in diesem Jahr wieder einige bekannte Altstars ins Turnier: Genannt seien Tim Wiese, Kevin Kuranyi, Heiko Westermann, Jörg Heinrich, Piotr Trochowski, Mike Hanke, Patrick Owomoyela, David Odonkor und Dariusz Wosz. Mit den meisten ist Ortlepp längst auf Du und Du. „Inzwischen kennt man sich schon ganz gut. Man sitzt abends im Hotel zusammen und schwatzt“, erzählt Ortlepp. „Natürlich drehen sich die Gespräche meistens um den Fußball“. Besonders gefalle ihm, dass keiner Starallüren habe. Auch Ex-Nationalkeeper Tim Wiese (38), der nach seiner aktiven Zeit immer mal durch Eskapaden in die Schlagzeilen geriet, sei ein umgänglicher Zeitgenosse. Überhaupt. „Die sind alle ganz locker. Es sind eben auch nur Menschen wie du und ich“, hat Ortlepp im Lauf der Jahre festgestellt.

Gespielt wird beim „Legends Cup“ mit Bande und mit einer Mannschaftsstärke von 1:5 über jeweils zweimal 20 Minuten. Die deutsche Mannschaft gewann in der Vorrunde gegen Frankreich und die Niederländer (mit Rafael van der Vaart), doch die Niederlage gegen die „All Stars“ um Jari Litmanen und Marco Materazzi verhinderte den Finaleinzug. Im Spiel um Platz drei unterlag die DFB-Truppe gegen Spanien. Das hitzige Endspiel, bei dem nach einer roten Karten ein Abbruch drohte, gewannen die All Stars gegen Russland 6:5.

Wie kam der Mosbacher überhaupt in den Dunstkreis der Fußballlegenden? Angefangen habe es 2011, als Schalkes Oldies zum 100-jährigen Bestehen des MSV im Langetal gastierten. Nach der Partie habe Matthias Herget erzählt, dass bei den Auftritten der DFB-Traditionsmannschaft stets der eine oder andere als Anhänger mitreisen darf. Da wurde ein fußballverrückter wie Ortlepp hellhörig. Zusammen mit Hans Helmut Bremicker – der aus Kempen stammende Wahl-Kittelsthaler ist Hauptsponsor des MSV – ist er seitdem zwei-, dreimal im Jahr Gast bei der von Ex-Bremen-Keeper „Budde“ Burdenski zusammengetrommelten Auswahl. Gleich die erste Reise war ein Riesenerlebnis. „Es ging nach Südafrika“, erinnert sich Ortlepp. Es folgten Trips nach Albanien, schon zweimal nach Kasachstan, auf die Philippinen und zu diversen Hallenturnieren in Deutschland. Auch die Neuauflage des 1966er-WM-Endspiels vor vier Jahren in Londons „Boleyn Ground“ ließ er sich nicht entgehen. Wer die Teamfotos auf der Homepage der Burdenski Eventagentur durchsrcollt, der sieht das „Who is Who“ des deutschen Fußballs wie Andy Brehme, Fredi Bobic oder Jens Lehmann in die Kamera lächeln. Und mittendrin immer wieder Detlef Ortlepp.

In der Mannschaftskabineals stiller Zuhörer

Als Teil der Mannschaft fühlt er sich zwar (noch) nicht, doch wenn er Reisen oder Spiele schildert, redet der frühere Stürmer von „wir“ und „uns“. Näher dran an den Akteuren, die über Jahre die Bundesliga prägten, kann man kaum sein. Beim viertägigen Trip nach Moskau war Ortlepp wieder als Delegationsmitglied akkreditiert und saß mit dem Plastikkärtchen um den Hals mit auf der Wechselbank. „Natürlich“, so Ortlepp, „bin ich auch in der Kabine dabei, wenn die Einweisung erfolgt“. Aber lediglich als stiller Zuhörer. Ins Sportliche hängt sich der Mosbacher Kreisoberliga-Trainer nicht rein. „Tipps von mir brauchen die nicht. Die Jungs sind alle erfahren genug.“ Wohl wahr.