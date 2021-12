Deutliche Niederlage für Frauen des FC Carl Zeiss Jenain Wolfsburg

Wolfsburg. 0:5 unterliegt das Team von Anne Pochert gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag in der Bundesliga

Es sei eine bittere Niederlage – mit jenen Worten begann das Resümee von Anne Pochert rund um den Auswärtstermin des FC Carl Zeiss Jena am Sonntag in Wolfsburg. 0:5 (0:1) lautete der Spielstand der Bundesligabegegnung zwischen den Frauen des FCC und jenen des VfL Wolfsburg nach 90 Minuten. „Das war zweifelsohne ein verdienter Sieg für Wolfsburg, auch in der Höhe. Am Ende waren sie uns in allen Belangen überlegen, in der zweiten Halbzeit dann noch mehr als in der ersten“, resümierte Anne Pochert.

Mit dem Dargebotenen ihres Teams während der ersten Halbzeit zeigte sich die FCC-Trainerin jedoch zufrieden. Da hätten ihre Fußballerinnen über weite Strecken sehr diszipliniert verteidigt, hätten die Vorgaben gut umgesetzt. Dank dieser engagierten Defensivleistung konnte der Underdog bis zur 35. Minute dann auch die Null halten, bevor Sandra Starke doch zum 1:0 für die Gastgeberinnen traf.

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Fußballerinnen aus Thüringen eine Idee offensiver und standen auch in der Verteidigung nicht mehr ganz so tief. „Dadurch waren die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen einen Tick zu groß – und das hat Wolfsburg knallhart bestraft“, betonte die Trainerin. In der 48. Minute erhöhte Joelle Smits auf 2:0 für Wolfsburg, in der 60. traf Jill Roord zum 3:0, anschließend war Felicitas Rauch erfolgreich (4:0/71.), bevor Marie Bremer zum 5:0-Endstand in der 80. Minute verwandelte.