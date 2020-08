Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutschland-Tour führt über den Kyffhäuser nach Ilmenau

Die Deutschland-Tour 2021 mit einem Teilstück durch Thüringen ist komplett. Der zweite Abschnitt wird in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt gestartet und endet in Ilmenau, teilten die Organisatoren mit. An diesem Tag rollen die Radprofis 178 Kilometer durch den Südharz, über den Kyffhäuser und durch Weimar dem Ziel entgegen.

Tags zuvor wird die Rundfahrt mit der Etappe von Stralsund nach Schwerin gestartet. Von Ilmenau aus geht es über Frauenwald durch den Thüringer Wald nach Erlangen, wo tags darauf der Schlussabschnitt nach Nürnberg beginnt. Wie im vergangenen Jahr wird die Tour im August 2021 von Donnerstag bis Sonntag ausgetragen. Den genauen Termin gibt der Weltradsportverband UCI in diesem Herbst bekannt.

Sangerhausen schon 2012 im Radsport-Blickpunkt

Schon einmal stand Sangerhausen im Zeichen des Radsports. In der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt wurde im Juni 2012 die inzwischen eingestellte Thüringen-Rundfahrt der U-23-Männer mit einem Teamzeitfahren gestartet. Mit im Fahrerfeld stand damals der australische Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis. Nun rollen wieder Weltklasse-Radsportler durch die Region.

Hobbyradler können derweil die Etappe bereits in zwei Wochen, nämlich am 21. August, an der Seite der Ex-Profis Jens Voigt, Fabian Wegmann und Johannes Fröhlinger abfahren. Möglich ist das entweder auf dem kompletten Abschnitt nach Ilmenau oder auf einer Halbetappe von Sangerhausen bis Weimar (95 Kilometer) und von der Klassikerstadt ins Ziel nach Ilmenau (83 Kilometer).

Meldungen für das limitierte Starterfeld sind möglich unter: DeinRide.deutschland-tour.com