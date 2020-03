DFB sagt Schulcup in Bad Blankenburg ab

Irgendwie, so hatte man die leise Hoffnung, sollte es doch im September möglich sein, wieder über Fußballturniere zu sprechen. Und diese vielleicht auch durchzuführen. Doch auch diese Hoffnung zerplatzt jetzt: Der DFB hat den traditionellen Schulcup, bei dem die besten jungen Fußballer der fünften und sechsten Klasse alljährlich in der Landessportschule Bad Blankenburg ihren Bundessieger küren, jetzt abgesagt.

„Da in vielen Bundesländern alle außerschulischen Maßnahmen bis zum Schuljahresende abgesagt wurden, können auch keine Qualifikationsturniere im Fußball durchgeführt werden. Und ohne unsere Landessieger können wir dementsprechend auch kein Bundesfinale durchführen“, erklärt DFB-Verantwortlicher Wolfgang Staab, der den Schulcup vor vielen Jahren praktisch erfand. Man habe schnell handeln müssen, auch um die Partner zu informieren. „Aber wir mussten einfach die Notbremse ziehen.“

Bedauerlich auch für die Landessportschule: Alljährlich war für mehrere Tage die komplette Landessportschule ausgelastet, waren Pensionen und Hotels durch mitfahrende Eltern gebucht. Der Schulcup gehörte so zu den größten jährlichen Events an der Blankenburger Einrichtung.

„Wir haben uns so auf dieses Turnier gefreut“, sagt Henri Rode, Sportlehrer vom Weimarer Humboldt-Gymnasium. Die jungen Mädchen waren beim geplanten Landesfinale am 5. Mai der große Favorit, strebten die dritte Teilnahme in Folge an. „Wir waren sehr guter Hoffnung, dass wir auch in diesem Jahr wieder an diesem tollen Turnier teilnehmen dürfen“, so der Kromsdorfer. Doch nachdem seitens des Kultusministeriums alle Schulsportwettbewerbe in diesem Schuljahr ersatzlos gestrichen wurden, hatte Rode auch mit dem Ausfall des Schulcups gerechnet. Und mit der Absage geht für die jungen Weimarer Mädels auch eine einmalige Chance dahin, an so einem Turnier teilzunehmen: In den höheren Altersklasse ist es für die Gymnasiasten fast unmöglich, an den Fußball-spielenden Sportschülerinnen aus Jena vorbei zu kommen.

Sportlehrer Wachsmuth: „Für die Jungs war es immer ein Höhepunkt“

Insofern haben die Jungs vom Jenaer Sportgymnasium doch noch Glück, denn die können vielleicht in den höheren Altersklassen so ein Turnier noch einmal erleben. Dennoch bedauert auch Sportlehrer Dirk Wachsmuth, im letzten Jahr mit seinen Jungs immerhin Turnierzweiter, die Absage: „Wir hätten in diesem Jahr einen sehr guten Jahrgang gehabt“, blickt er auf die sportlichen Aussichten. „Es ist sehr schade, dass der Cup nicht stattfindet. Für die Jungs war das immer ein absoluter Höhepunkt.“ Doch die Begründung seitens des DFB ist für ihn nachvollziehbar: „Wenn es keine Landessieger gibt, kann man leider auch nicht so ein Bundesfinale durchführen“, so der enttäuschte Oberweißbacher, der selbst noch bei der SG Ober-/Unterweißbach in der Fußball-Kreisoberliga aktiv ist.