Die Aerodynamik des Hinterteils

Christopher Grotheer wirkt, als käme er aus dem Fitnessstudio. Der Oberhofer ist topfit für seine Skeleton-WM, die am Donnerstag mit den ersten beiden von vier Läufen in Altenberg gewinnt.

Im Herbst sah der 1,80 Meter große Grotheer noch bulliger aus, hatte über sieben Kilo mehr auf den Rippen. Muskelmasse wohlgemerkt. Doch der Versuch mit mehr Kraft die wichtigen Startzeiten zu verbessern, ging in die Hose. „Anfangs rätselten wir, woran es liegt, dass ich plötzlich mit den Kollegen bei der nationalen Selektion nicht mithalten konnte“, erzählt Grotheer. Der 27 Jahre alte gebürtige Wernigeröder verpasste die Weltcup-Startplätze. Ein Schock – im Winter zuvor war Grotheer noch erfolgreichster deutscher Skeletoni. Der „Bauchrodler“ hatte bei der WM auf der Hochgeschwindigkeitsbahn im kanadischen Whistler als Vierter eine Medaille nur um eine Zehntelsekunde verpasst, gewann mit dem Team aber Gold: „Nach so einer Topsaison denkst du, mach einfach so weiter, optimiere ein paar Dinge und dann geht’s nach vorn.“

Als Skispringer war Grotheer 2006 nach Oberhof gekommen. „Doch ich wurde zu schwer und mein Trainer Rainer Schmidt empfahl mir, es im Skeleton zu versuchen. Eigentlich wollte ich dann mit 18 Bobfahrer werden, doch ich bin beim Skeleton geblieben“, sagt Grotheer. 2012 debütierte er mit 20 Jahren im Weltcup. 2013 in Igls und 2015 in Altenberg wurde er Juniorenweltmeister. 2017 feierte Grotheer – wieder in Altenberg – seinen ersten Weltcup-Triumph. „Das ist die Bahn, auf der ich wohl wegen der Schwere und Länge am konkurrenzfähigsten bin“, erklärt er.

Es ging eigentlich immer nur bergauf für den stillen Oberhofer. In diesem Winter war er aber plötzlich raus aus dem Geschäft. Bei der Suche nach dem Problem landeten Grotheer und sein Trainer Christian Baude bei Gewicht und Aerodynamik. „Von dir sieht man beim Fahren nur den Arsch“, scherzte Teamkollege Axel Jungk wegen des muskelbepackten Hinterteils Grotheers. Was bei Frauen vielleicht gut ankommt, war beim Skeleton zuviel des Guten. Grotheer ließ Kohlenhydrate weg und disziplinierte sein Gewicht mit einem Trick: „Ich machte meinen Schlitten schwerer und musste mein Gewicht reduzieren, um im Reglement zu bleiben.“

Der Weg war der richtige. Inzwischen verbesserte Grotheer seine Startbestzeiten um mehrere Zehntelsekunden, gewann die Gesamtwertung des zweitklassigen ICC-Cups. Als Felix Keisinger dann als Juniorenweltmeister den vierten deutschen WM-Startplatz sicherte, schien Grotheer nominiert. Doch der als beinhart bekannte Bundestrainer Dirk Matschenz, der aus Ilmenau stammt, setzte noch ein Ausscheidungsrennen gegen den Bayern Kilian von Schleinitz an. „Das fand ich unfair und habe es Dirk auch so gesagt. Aber am Ende habe ich mich hier in zwei Läufen souverän durchgesetzt“, ist Grotheer nun noch selbstbewusster.

„Die Qualität in unserem Team ist sehr hoch. Doch Christopher hat sich und seine Leistung immer sehr gut selbstkritisch eingeschätzt. Ich bin froh, dass er den Sprung zur WM noch geschafft hat. Beim Ausscheidungsrennen hier sollte er seine Wettkampfhärte unter Beweis stellen“, erklärt Matschenz.

Bei der WM will Grotheer eine schwierige Saison mit einer Top-Platzierung abschließen. „Unter die besten sechs sollte es gehen, auch wenn das bei der Konkurrenz schwer wird“, sagt er. Seinem Kollegen Keisinger, der seinen WM-Start erst möglich machte, will er dann ein paar Bier ausgeben. „Ich hoffe er hat genug Geld dabei. Wenn Christopher aber vor mir landen sollte, muss er das ganz große Portemonnaie einstecken“, scherzt Keisinger.