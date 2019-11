Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Chefin gut vertreten

Knapp ging es zu bei den Thüringer Mannschaftsmeisterschaften der Mädchen der Altersklasse 10/11 in Bad Salzungen. Am meisten die Daumen von zu Hause aus drückte die Cheftrainerin des TV Gera, Elke Klemmert. Nach einer Kniegelenk-Operation ist die Übungsleiterin auf dem Wege des Besserung. Die noch vorhandenen Schmerzen waren zumindest kurzzeitig wie weggeblasen, als die Nachricht von der Goldmedaille aus Bad Salzungen in Untermhaus eintraf.

Ein Stein war auch Petra Rost vom Herzen gefallen. Gemeinsam mit Hardy Krüger hatte sie Elke Klemmert beim Titelkampf vertreten. „Das war eine enge Kiste. In Thüringen scheint das Turnen gerade einen Aufschwung zu erleben. Es ist längst nicht mehr so leicht wie früher, Titel zu holen. Gerade die Riegen aus Erfurt und Leinefelde haben mich überrascht“, so Petra Rost.

Mit 232,45 Punkten verwies das Geraer Quintett mit Annabell Klinnert, Marisa Becke, Lilia Schöne, Meggie Sue Siegmund und Emilia Wirtz den MTV 1860 Erfurt und den ESV Lok Erfurt auf die weiteren Medaillenränge. Insgesamt waren neun Vereine am Start, wobei die anderen eigentlichen Thüringer Turnhochburgen Meiningen (5.), Jena (6.) und Suhl (8.) nicht in den Kampf um Edelmetall eingreifen konnten.

Die Geraerinnen hatten am Schwebebalken begonnen. „Davor hatten alle Angst. Aber es sind fast alle oben geblieben. Selbst die, die vorzeitig runter mussten, haben noch gute Noten erhalten. Der Balken hat uns letztlich Gold beschert. Da haben wir mehr als drei Punkte auf die Erfurterinnen herausgeholt“, lobte Petra Rost. Lilia Schöne war mit 14,80 Zählern die beste TV-Turnerin am nur zehn Zentimeter schmalen Zitterbalken. Ihr folgten Annabell Klinnert (14,70) und Marisa Becke (13,75).

Beim Sprung durfte sich Annabell Klinnert über die höchste Tageswertung aller 45 Turnerinnen freuen. Die Fünftklässlerin vom Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608 erhielt für ihren Überschlag 15,35 Punkte. Mit ihren 59,25 Zählern im Vierkampf musste die Zehnjährige in der inoffiziellen Einzelwertung nur der Erfurterin Melina Schönheit den Vortritt lassen.

Eine Schrecksekunde erlebten die TV-Riege am Boden. Emilia Wirtz verletzte sich bei ihrer Übung, musste deshalb auf den Sprung verzichten, um sich später am Stufenbarren noch einmal durchzubeißen und für die Riege wertvolle Punkte im Kampf um die Goldmedaillen einzufahren.

Auffällig bei den Geraerinnen, dass an jeden Gerät eine andere Turnerin die beste war, was von einer großen Ausgeglichenheit zeugt. Wurden Annabell Klinnert am Sprung und Lilia Schöne am Schwebebalken am höchsten bewertet, überzeugten die Noch-Viertklässlerin Meggie Sue Siegmund am Stufenbarren (15,00) und Marisa Becke am Boden (15,10).

Der nächste Wettkampf für die Turnerinnen dieser Altersklasse steht erst wieder im März mit der Turngau-Meisterschaften Ostthüringens an.