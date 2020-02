Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Generalprobe ist missglückt

Mit 0:3 unterlag der Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt auf dem Kunstrasen im Gesundbrunnenstadion gegen die junge Elf des niedersächsischen Landesligisten Göttingen 05.

Die Generalprobe für das erste Punktspiel nach der Winterpause am kommenden Samstag, 29. Februar, gegen den Aufsteiger TSV Gera-Westvororte wollten die Eichsfelder auf dem Naturrasen auf dem Stelzenberg agieren, um sich wieder an den Untergrund zu gewöhnen. „Das haben die Südniedersachsen aber abgelehnt“, erklärte Trainer Ronny Löwentraut. In seiner Elf stand zu Beginn Chris Bergmann im Tor, da Stammkeeper Christoph Sternadel nicht rechtzeitig von einem Lehrgang im südthüringischen Schmalkalden am Spielort eintraf und erst nach der Pause den Kasten hütete. Bergmann kassierte in seiner letzten Begegnung für die Kreisstädter zwei schnelle Tore durch Torjäger Moritz Bartels. „Ich gehe aus familiären Gründen nach einem Dreivierteljahr Ende der Woche in meine Heimatstadt Freiburg zurück“, erklärte der 26-jährige Breisgauer, der im Eichsfeld als Physiotherapeut tätig war.

Obwohl die Gastgeber optisch mehr vom Testspiel hatten, agierten die Universitätsstädter bei heftigem Wind zielstrebiger und energischer, gewannen daher nach dem dritten Treffer des technisch versierten Zeidan Turgay (80.) auch verdient mit 3:0. Bei der Elf von Trainer Löwentraut hatte man das Gefühl, sie könnten noch eine Stunde länger agieren und würden trotzdem keinen Treffer erzielen.

„Bei uns kommen die finalen Pässe nicht an“, beklagte in seinem Fazit der Heiligenstädter Coach. Zudem habe seine Abwehr bei den Gegentoren zu offen operiert. Dennoch zeigte sich der 41-Jährige zufrieden mit dem Auftritt seines Teams und will mit dreimaligem Training in dieser Woche – das Abschlusstraining erfolgt am Donnerstag auf dem Stelzenberg – seine Schützlinge optimal auf das erste Spiel in der Rückrunde vorbereiten.