Die Goldschürfer von Inzell

Besucher des oberbayrischen Luftkurorts Inzell freuen sich normalerweise über die Ruhe und das schöne Ambiente. Diejenigen, die am vergangenen Wochenende einen Abstecher in die moderne Max-Aicher-Arena machten, hatten mit Beschaulichkeit nichts am Hut. Denn dort schwirrte das „Klack, klack, klack“ der Eisschnellläufer durch die Halle. Die deutschen Meisterschaften im Sprintmehrkampf, der Langstrecke und dem Teamsprint waren für die Altersklassen der Junioren A und B der letzte Höhepunkt dieses Kalenderjahres. Besonders erfolgreich „klackerten“ die Eisschnellläufer des ESC Erfurt um die Wette. Die Trainingsgruppe von Gunda Niemann-Stirnemann räumte sieben von zehn möglichen Titeln ab, sechs davon gingen auf das Konto des ESC.

„Die Läufer in meiner Trainingsgruppe motivieren sich im Training sehr gut gegenseitig. Schön, dass sich das nun wieder so gut ausgezahlt hat“, sagte Niemann-Stirnemann, selbst dreifache Olympiasiegerin und 19-fache Weltmeisterin. „Wir waren zuversichtlich, aber damit, dass es so viel Titel werden, haben wir nicht gerechnet.“

Heim-DM soll Eingangstürfür die Junioren-WM werden

Besonders erfolgreich waren ihre Tochter Victoria Stirnemann, Sophie Warmuth und Moritz Klein, die jeweils zweimal Gold holten. Stirnemann siegte über 3000 Meter (Jugend A) und im Teamsprint gemeinsam mit Meghan Wystrichowski und Warmuth, die auch den Sprintmehrkampf der Jugend B für sich entschied. Klein gewann den Sprint-Mehrkampf der Jugend A und den Teamsprint an der Seite von Carl Gustav Schulze und Emil Schnabel. Das sechste Gold für den ESC schürfte Konstantin Götze, der über 5000 Meter (Jugend A) triumphierte. Zudem siegte Manuel Zähringer, der für den TSV Mylau startet, aber in der Erfurter Trainingsgruppe von Niemann-Stirnemann trainiert, über 3000 Meter (Jugend B). Das starke Abschneiden in Inzell hat für die Erfurter diesmal einen noch etwas höheren Stellenwert, denn die nächsten deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften finden in dieser Saison in ihrer heimischen, nach ihrer Erfolgstrainerin benannten Halle statt. Vom 31. Januar bis 2. Februar wollen sie gemeinsam mit ihren Teamkameraden der Jugend C und D wieder kräftig Edelmetall einheimsen – da verleiht ein Erfolg wie der vom vergangenen Wochenende viel Rückenwind. „Klar steigert das die Vorfreude und das Selbstvertrauen für die Heim-DM noch einmal“, so Niemann-Stirnemann.

Auch international hält das neue Jahr einiges für ihre Schützlinge bereit. Victoria Stirnemann wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund als eine von zwei Thüringern für die Olympischen Jugendspiele nominiert, die bereits vor der DM im schweizerischen Lausanne stattfinden werden. Die DM selbst soll dann für sie und die anderen Erfurter Talente die Bühne sein, um sich die Nominierung für den letzten Weltcup in Minsk sowie die Junioren-WM im polnischen Tomaszów Mazowiecki zu verdienen.

Das Potenzial dafür haben sie kurz vor Weihnachten bewiesen, Erfurts Goldschürfer von Inzell.