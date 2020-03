Die neue Tischtennis-Generation von Neustadt/Orla

Fünf Jahre ist es her, da fehlte der Tischtennis-Abteilung des SV Blau Weiß Neustadt etwas Elementares: nämlich der Nachwuchs. „Damals konnten wir keine Mannschaft mit Jugendlichen zusammenstellen, da wir als kleiner Verein schlicht keine Leute hatten. Mittlerweile starten wir mit zwei Jugendmannschaften und einem vielversprechenden Mini-Kader in den Ligabetrieb. Das Interesse stieg ständig, wir sind mit dem Zulauf sehr zufrieden“, sagt Klaus Mailbeck, der seit sieben Jahren die zirka 40 Mitglieder starke Abteilung leitet.

Selbst noch aktiv in der 1. Kreisliga, richtet der 69-Jährige gemeinsam mit den ehrenamtlichen Betreuern Udo Ruß, Norman Müller und Roland Rosenthal das Augenmerk auf die Zukunft von Schläger und Plasteball in Neustadt.

Dahingehend spielte es ihm vortrefflich in die Karten, dass vor gut drei Jahren mit Jannik Liebers, Domenic Burkhardt und Pascal Köhler gleich drei talentierte Spieler den Weg zu Blau-Weiß fanden. Sie kannten sich vorher nicht, waren jedoch allesamt fleißig, ehrgeizig und wollten immer spielen.

„Wir haben sogar einen zweiten Trainingstag in der Goethehalle beantragt. Mittlerweile fliegen bei uns Montag und Donnerstag die Bälle“, sagt Klaus Mailbeck. Und das mit Erfolg, sogar historischem Erfolg. Denn mit Jannik Liebers, dessen Vater Matthias als Fußballer einst 59 Einsätze für die Nationalmannschaft der DDR absolvierte, qualifizierte sich erstmals ein Tischtennis-Akteur vom SV Blau-Weiß 90 für die Landesmeisterschaft. Und noch mehr – bei dieser Premiere im Spieljahr 2018/19 konnte der 15-Jährige im Doppel mit seinem Jenaer Partner sogar einen dritten Platz bejubeln.

„Der Sport gefällt mir einfach, wir drei haben ein ähnliches Niveau und treiben uns im Training und den Punktspielen gegenseitig an“, sagt der Realschüler, der als Viel-Spieler zurzeit in vier Mannschaften aktiv ist.

Sohn eines DDR-Nationalspielers

Anscheinend habe er das im Arm, was sein Vater im Fuß hatte, scherzt Klaus Mailbeck. Was Jannik in der vergangenen Spielzeit schaffte, konnten ihm die beiden 16-jährigen Domenic und Pascal vor wenigen Monaten nachmachen. Im Dezember schlugen auch sie bei den Thüringer Meisterschaften in Bad Blankenburg auf, konnten im Einzel jeweils mindestens ein Spiel gewinnen und schafften es gemeinsam im Doppel bis ins Viertelfinale.

Zusammen mit Jannik bilden sie in Neustadt den Kern der Jugend-Bezirksligamannschaft, sind zudem auch bei den Erwachsenen fester Bestandteil der ersten Mannschaft, die ebenfalls auf Bezirksebene auf Punktejagd geht. Eine rasante Entwicklung, bedenkt man die Tatsache, dass momentan keiner der Übungsleiter eine gültige Trainerlizenz besitzt. „Die Jungs trainieren ab und zu in den Tischtennishochburgen Zeulenroda oder Jena, feilen in Trainingslagern an ihrer Technik. Doch es gefällt ihnen hier und darauf sind wir Neustädter stolz“, sagt der Abteilungsleiter.

Mit dem elfjährigen Hannes Wiechert wird bereits das nächste Eisen der Neustädter Talentschmiede in Form gebracht. Als Tischtennis-Neuling erreichte er vergangene Saison das Landesfinale bei den Minimeisterschaften, einem Wettbewerb für Einsteiger, die zuvor noch keine Punktspiele oder Turniere absolviert haben. Auch für diese Saison hatte sich Hannes viel vorgenommen, will schließlich irgendwann einmal bei einer Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Bis es soweit ist, trainiert er zuhause regelmäßig am familieneigenen Tisch gegen die Mutti. „Mal gewinnt sie, mal ich“, sagt Hannes.

Corona-Krise zwingt zu Heimtraining

Aktuell hat Familie Wiechert viele Gelegenheiten für heimische Trainingsspiele, denn wie überall zwingen die Folgen des Coronavirus auch den SV Blau-Weiß zur Spielpause. Fahrradfahren, Joggen oder Home-Workout seien die derzeitigen Alternativen für den Tischtennisnachwuchs. „Wir müssen geduldig warten, aber man kann es verkraften“, sagt Pascal. Eine Entscheidung haben die Jugendlichen allerdings schon jetzt gefällt. In der kommenden Saison, wann auch immer diese starten wird, stehen sie nicht mehr als Spieler für die erste Jugendmannschaft zur Verfügung. Die Belastung sei zu groß, alle wollen sich primär auf ihre schulischen Leistungen sowie das sportliche Abschneiden im Männerbereich konzentrieren.

Die gesteckten Ziele sind dabei durchaus realistisch. Mit der ersten Herrenmannschaft soll in den kommenden Jahren der Sprung in die erste Bezirksliga geschafft werden, die 3. Mannschaft hat derzeit als Tabellenerster gute Chancen zum Aufrücken in die erste Kreisliga. Dort könnte es dann ein Neustädter-Derby mit der zweiten Mannschaft geben. Und bei den Einzelturnieren? Dort möchten sich Jannik, Domenic und Pascal möglichst oft für die Thüringer Endrunde qualifizieren.

Das jugendliche Bezirksligateam, das aktuell auf dem fünften Tabellenplatz rangiert, soll nach dem Ausscheiden der Leistungsträger in den Kreis zurückgezogen werden. Dort spielt bereits die zweite Vertretung. Eine gute Chance für Neulinge wie Hannes, es den Großen einmal nachzumachen.

Das Klima stimmt bei den Tischtennisspielern des SV Blau-Weiß 90 Neustadt. Dies möchte man auch am 3. November zur 30-Jahr-Feier mit einem besonderen Event zelebrieren. Rekordmeister Timo Boll habe sich angesagt, so Klaus Mailbeck. „Die Verträge sind unterschrieben.“ Doch was im November ist, kann heute noch nicht vorausgesagt werden. Hauptsache gesund ist auch hier das Motto.

Wer ebenfalls einmal Lust hat auf ein paar Schläge mit Hannes, Jannik, Domenic oder Pascal hat, der kann sich bei Abteilungsleiter Klaus Mailbeck unter Telefon 036481/24187 oder Email: k.mailbeck@gmail.com melden.