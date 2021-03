Drachen auf Tuchfühlung zu Platz vier

Hamm Der Erfurter Eishockey-Oberligist festigt mit dem am Ende schwer erkämpften 6:5 in Hamm seinen direkten Playoff-Platz. Reto Schüpping trifft dreimal.

Dank einer starken ersten halben Stunde haben die TecArt Black Dragons am Freitagabend ihr Auswärtsspiel in der Eishockey-Oberliga Nord beim Tabellenletzten Hammer Eisbären mit 6:5 gewonnen. Mit nun 1,64 Punkten pro Partie festigten die Erfurter den sechsten und letzten direkten Playoff-Platz, den sie am Dienstag mit dem 4:1 gegen die Hannover Indians erobert hatten. Auf Platz fünf haben sie nur noch 0,03 und auf Platz vier noch 0,04 Punkte Rückstand.

Dabei begannen die Drachen hochkonzentriert, führten durch den Dreierpack von Schüpping (4., 11., 20.) sowie Beach (31.) schon mit 4:0. Mit drei Treffern binnen sieben Minuten, zwei davon im Powerplay, verkürzte Hamm auf 3:4, ehe Bosas das 3:5 gelang (53.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Tor Hamm im Powerplay (57.), Tor Erfurt (Gulda, 58.), Tor Hamm im Powerplay (59.). Dann war Schluss. Die Drachen, zuvor das beste Team der Liga in Unterzahl (nur 15 Gegentore in 27 Spielen), hatten zwar diesmal gleich vier Gegentore beim gegnerischen Powerplay zugelassen, kamen aber mit dem Schrecken und drei wichtigen Punkten davon. Es war ihr neunter Sieg in den vergangenen elf Spielen.

Am Sonntag (17 Uhr, im kostenpflichtigen Livestream auf sprade.tv) empfangen die Erfurter den Drittletzten Krefeld und haben die Chance, mit einem erneuten Erfolg weiter Richtung Spitze zu klettern.