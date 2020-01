In der 48. Minute brachte Reto Schüpping (links, hier gegen Leipzig) die Erfurter in Führung. Doch die Scorpions trafen noch dreimal.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drachen nach bitterer Schlussphase ohne Punkte

Da war mehr drin! Die Black Dragons Erfurt mussten sich am Freitagabend den Hannover Scorpions in der Eishockey-Oberliga Nord mit 3:5 geschlagen geben. Damit verloren sie an Boden auf den angestrebten zehnten und letzten Pre-Playoff-Platz, da Rostock 8:3 bei Schlusslicht Krefeld gewann.

Anders als zumeist in ihren Heimspielen verschliefen die Drachen diesmal das erste Drittel. Offensiv gelang wenig, die Gästeführung durch Koziols Fernschuss (7.) war verdient. Doch ebenfalls mit zwei Distanzschüssen drehten die Gastgeber im zweiten Drittel das Spiel: Beim 1:1 hatte Kämmerer Glück, dass Hannovers Torwart zuvor seinen Schläger verloren hatte (24.), beim 2:1 hatte Paul Klein nach gutem Überzahl-Angriff freie Schussbahn (26.). Airichs strittiges Stochertor (34.) sorgte für den 2:2-Zwischenstand vor dem letzten Drittel. Als Schüpping die Erfurter abermals in Führung brachte (48.), sah vieles nach der nächsten Heim-Überraschung aus. Doch in der Schlussphase verloren die Drachen den Faden, kamen trotz mehrfacher Überzahl nicht mehr am starken Goalie Cerveny vorbei und kassierten selbst noch drei Tore. Mit dieser unnötigen Niederlage brachten sich die Erfurter für das Spiel am Sonntag in Rostock unter Druck, fast schon in die Siegpflicht.