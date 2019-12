Duo im Sinkflug und ein enges Rennen

Am letzten Spieltag vor der Winterpause schreckten zwei Teams nicht davor zurück, kurz nach Nikolaus ihren favorisierten Gegnern unliebsame Überraschungen in den Stiefel zu stecken. In der Fußball-Kreisoberliga musste sich der zu Saisonbeginn einige Zeit ganz oben stehende FC Union beim Schlusslicht VfB Grün-Weiß, das bis dato regelmäßig vor lauter spielerischer Gefälligkeit das Punkten vergessen hatte, mit 1:3 geschlagen geben. In der Kreisliga-Staffel 1 verlor Lok Erfurt sein erstes Rückrundenspiel bei Aufsteiger TSV Motor Gispersleben II mit 1:2. Gisperslebens Reserve verhalf damit den Erfurter Kickers zum Sprung vorbei an Lok an die Spitze. Letztlich verdient, denn die Kickers schraubten mit dem 5:2 gegen Blau-Weiß 52/Eintracht II ihr Trefferkonto auf 63 – der Nächstbeste hat 43 zu bieten.

Es ging bislang spannend und mitunter überraschend zu in den beiden höchsten Spielklassen des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda. Die Kreisoberliga war von Beginn an gewürzt mit einer ordentlichen Prise Unwägbarkeit: Einen klaren Aufstiegsfavoriten schien es nicht zu geben, nachdem sich mit An der Lache/Concordia (2018) und Gispersleben (2019) die beiden dominanten Teams gen Landesklasse verabschiedet hatten. Zum Favoriten auserkoren hatten die Trainer den Vizemeister Walschleben/Elxleben, dessen Trainer Stefan Kranhold jedoch weder seine noch irgendeine andere Mannschaft wirklich reif für den Aufstieg befand. Da mag auch der Eindruck der drei Niederlagen mitgeklungen haben, mit denen sich die Walschlebener im ersten Saisonviertel etwas ins Hintertreffen brachten. In diese Lücke preschten zunächst mit dem FC Borntal und dem FC Union zwei Teams aus dem erweiterten Favoritenkreis, die einen astreinen Start hinlegten: Borntal gewann die ersten fünf Spiele, Union spektakulär die ersten drei, unter anderem 6:3 gegen Walschleben. Zu ihnen gesellte sich mit der TSG Stotternheim ein Team, das alle, auch den eigenen Trainer Olaf Sello, mit seiner starken Performance überraschte.

Während sich das Duo Union (nur sieben Punkte aus den letzten acht Spielen) und Borntal (das 7:1 am Sonntag gegen Marbach war erst der zweite Sieg aus den letzten neun Spielen) in den Sinkflug begab, behauptete sich Stotternheim auf Rang zwei. Und auf Rang eins? Dort lachte sich Walschleben ob der schwächelnden Gegner ins Fäustchen und überwintert nach einer Reihe effizienter Auftritte – nach fünf Siegen, aber eben auch drei Niederlagen aus den ersten acht Spielen folgten vier Siege – mit fünf Punkten Vorsprung auf die spielgleichen Stotternheimer. Borntal und Union, beide sogar schon mit einem Spiel mehr, folgen mit sieben Zählern Abstand. Außenseiterchancen darauf, in den Titelkampf einzugreifen, dürfte auch noch der spielstarke Fünfte Blau-Weiß 52/Eintracht haben, der sich zuletzt stabiler zeigte.

Während die beiden Aufsteiger aus der Kreisliga, Buttstädt/Großbrembach und vor allem Riethnordhausen, bislang positiv überraschten, stehen mit Marbach und dem VfB Grün-Weiß zwei arrivierte Teams der Liga im Keller. Das liegt an ihrer Defensivschwäche: Während beide mit 45 beziehungsweise 42 mehr als 40 Gegentore kassiert haben, musste kein anderes Team mehr als 30-mal hinter sich greifen. Auch der Drittletzte Großrudestedt enttäuschte bisher, erhofft sich aber mit Sturm-Rückkehrer Joel Klette einen Aufschwung.

Spannung ist für die Rückrunde jedenfalls garantiert: Den Zweiten Stotternheim und den Elften Marbach trennen gerade mal neun Punkte.

Kreisliga: Trio in Staffel 1, Gebesee gut erholt in Staffel 2

Nicht minder eng geht es in Kreisliga-Staffel 1 zu. Zur Halbzeit der Saison hat sich das Führungstrio Kickers (29 Punkte aus 14 Partien), Lok (27 aus 14) und Walschleben/Elxleben II (26 aus 12) schon etwas abgesetzt. Pikant: Walschlebens Reserve darf nur aufsteigen, wenn auch ihre Erste in der Kreisoberliga den Aufstieg schafft und auch wahrnimmt.

Hinter dem Trio folgen Teams mit 21, 20, 20, 19, 18, 17 und 16 Punkten. Von diesem Septett ist einzig dem wiedererstarkten SV Empor Erfurt, der mit nur einer die wenigsten Niederlage aller Teams kassiert hat, zuzutrauen, im neuen Jahr noch um den Staffelsieg mitzukämpfen. Die beiden Kreisoberliga-Absteiger Ingersleben und Alach/Salomonsborn agieren dafür viel zu inkonstant und in Alachs Fall defensiv katastrophal (schon 55 Gegentore!).

Diese Abwehrschwäche könnte für Letztgenannten sogar den Klassenerhalt nicht selbstverständlich machen, denn hoffnungslos abgeschlagen ist wie in der Kreisoberliga auch noch keine Mannschaft.

In der Sömmerdaer Kreisliga-Staffel 2 – die Staffeln wurden auf Wunsch der Vereine vor der Saison wieder regionalisiert – scheint der FC Gebesee sein Trauma des am letzten Spieltag der Vorsaison durch Riethnordhausen abgeluchsten Aufstiegs gut überwunden zu haben. Zehn Siege und zwei Remis sind eine stolze Bilanz, mit 34 Treffern und nur acht Gegentoren ist Gebesee das ausgewogenste Team der Staffel. Nur eine Schwächephase des einstigen Landesklässlers dürfte es der Konkurrenz ermöglichen, ihm Rang eins noch streitig zu machen. Tabellarisch dürfte das nur noch für den Überraschungszweiten Sprötau/Großneuhausen (vier Zähler Rückstand) und den FSV Sömmerda II (sechs) möglich sein.

Am Ende des Tableaus sind Olbersleben, Gangloffsömmern, Wundersleben und Bilzingsleben schon abgeschlagen und spielen den Absteiger aus.