Ein Bart, der entzückt

Wenn ein Mensch in der Touristenklasse um den halben Erdball fliegt, steifbeinig und -gliedrig aus dem Flieger klettert, von dort direkt in eine Basketballhalle geht, auf für ihn völlig unbekannte Mitspieler in einem ihm unbekannten Land trifft und dort in Frankfurt soeben mal 18 Punkte für die Erfurter Basketball-Löwen markiert, dann ist das nicht nur über jedes Lob erhaben. Er lässt das Licht der Hoffnung, die dritte Liga für den abgeschlagenen Tabellenletzten doch noch zu erhalten, ins Uferlose steigen.

Jener Mensch, der australisch-englische Linkshänder, wie bei seinem zweiten Einsatz für Erfurt gegen den Tabellenzweiten Würzburg zu bewundern eigentlich Beidhänder, heißt Adam Thoseby und ist neben dem 2,13 Meter großen Landsmann und Center Theo Turner hochwichtiges neues Mitglied der Basketball-Löwen-Familie. Unbestritten, dass beide am Samstagabend einen Riesenanteil am 104:91-Überraschungssieg besaßen. Vor allem der bärtige Thoseby entzückte das inzwischen ob bis dato noch keines Heimsieges leidensfähige, aber auch diesmal ihr Team frenetisch unterstützende Publikum, das wieder die 1000er Grenze erreichte, mit 36 Punkten (acht von zehn Zweiern, vier von fünf Dreiern). Vor allem seine Geschmeidigkeit im Umgang mit dem Ball und seine Abschlussgefährlichkeit inner- und außerhalb der Gasse überzeugten. Dass ein 2,13-Meter-Riese seine Stärken in der Körperlichkeit und damit im Rebound unter den Körben hat, belegte indes ein Theo Turner, der in der Offense aber beispielsweise noch mehr von seinen kurzen Hakenwürfen anbieten sollte. Kurzum: Beide schaffen nicht nur Freiräume für einen Maximilian Kuhle, der nun für die Position als Spielmacher frei wurde, aber auch weiter mit seiner Dreierbefähigung überzeugt und insgesamt 21 Zähler zum Erfolg beisteuerte. Talente steigern sich im Sog der Neuen Sie befördern gleichzeitig auch das Selbstwertgefühl der bis dato stets gehemmt wirkenden Youngster. Ein Robert Merz, unbestritten ein Talent, blüht dank der nunmehr größeren Freiräume auf der Platte geradezu auf und dankte das von draußen und im Ziehen zum Korb mit elf Punkten. Den „Jubler“ des Abends aber wusste der 19-jährige Moritz Lang für sich zu verbuchen. In der Schlussminute gerade auf dem Parkett, durfte er einen Dunk durch die Würzburger Reuse knallen. Der Beifallsorkan der begeisterten Fans schwappte in der Gewissheit des ersten Heimsieges förmlich bis unter die Hallendecke. „Ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde“, sprudelte es aus dem 2,01 Meter großen Youngster heraus. Zweifelsfrei: Das war ein Sieg für die Moral und natürlich auch fürs Punktekonto. Aber er lebte auch von der enormen Trefferquote von tollen 56 Prozent aus der Dreierposition. Das wird nicht immer so sein. Steigerungen aus allen Spielsituationen sind nötig. Die Aufholjagd hat gerade erst begonnen. Maxi Kuhle weiß: „Wir wissen nun, wie man gewinnt. Das hebt unser Selbstvertrauen für den Rest der Saison.“ Und der Mann des Spiels, Adam Thoseby, staunte: „Die Stimmung in der Halle war grandios und hat auch mich enorm gepusht. Da geht noch mehr.“ Genau dies brauchen die Löwen.