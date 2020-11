Ein junger Trainer schlägt in Kalbsrieth sofort ein

Die Kreisoberliga startete mit ungewohnten 15 Mannschaften. Der Grund war die abgebrochene Vorsaison nach 15 Spieltagen, wodurch es keinen Absteiger gab. Aus Ilfeld und Niedersachswerfen entstand die SpG Harztor. Aufsteiger sind Ellrich und Udersleben. Bisher wurden neun Spieltage absolviert, alle 63 Spiele wurden ausgetragen. Nach dem neunten Spieltag wurde die Saison wegen Corona abgebrochen. Die Teams, acht aus dem Kreis Nordhausen und sieben aus dem Kyffhäuserkreis sind zuversichtlich gestartet. Es gab Höhen und Tiefen, sowie Positive und negative Überraschungen.

Als heiße Favoriten wurden Kalbsrieth, Großwechsungen und Lipprechterode gehandelt. Diese Teams haben auch die Erwartungen erfüllt. Die positiven Überraschungen sind Auleben, Leimbach und Bad Frankenhausen II. Frankenhausen II legte den besten Start hin, gewann die ersten drei Spiele. Auch Auleben war am dritten Spieltag mit sieben Punkten noch ungeschlagen. Am dritten Spieltag folgte auch die erste Überraschung, als Großwechsungen zu Hause gegen Auleben verlor (2:3). Dann am vierten Spieltag die nächste Wechsunger Niederlage beim Aufsteiger Udersleben (2:3). Am siebten Spieltag verlor Lipprechterode gegen Großwechsungen (2:4) und musste den Spitzenplatz an Auleben abgeben.

National holte aus den letzten vier Spielen zehn Punkte und gab die Tabellenführung nicht mehr ab. Das Team ist mit 21 Punkten und 30:13-Toren als Spitzenreiter in die Pause gegangen. Auf Platz zwei steht der Kalbsriether SV mit drei Zählern weniger.

Schwarzlos hat sofort den Respekt des Teams

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf bisher. Wir alle standen nach den Abgängen von Trainer Ackermann und Stürmer Sylla vor einer ungewissen Saison. Ich persönlich wusste nicht, wie es harmonieren würde mit mir als sehr jungen Trainer. Aber alle Spieler haben sich dieser Situation gut angepasst und bringen mir den nötigen Respekt entgegen. Sicherlich sind die unnötigen Punktverluste gegen Leimbach und Auleben durch individuelle Fehler und mangelnde Chancenauswertung ärgerlich, aber dennoch sind wir ungeschlagen und damit sehr zufrieden. Ich hoffe auf einen baldigen Neustart, aber glaube nicht wirklich daran. Wichtig ist jedoch, dass die Pandemie schnell eingedämmt wird. Sollten wir dieses Jahr gar nicht mehr spielen, ist es terminlich fast nicht mehr machbar, die Saison in einem vernünftigen Rahmen zu Ende zu bringen. Eine Variante wäre dann für mich, die Hinrunde zu Ende zu spielen. Anschließend spielen die obere und die untere Hälfte im Modus ‘Jeder gegen Jeden’ eine Art Playoffs. Das würde die Spiele zumindest reduzieren. Aber dazu müsste erstmal absehbar sein, wann der Ball überhaupt wieder rollt. Ich würde nur ungern in der Haut der Verantwortlichen stecken“, sagt Tom Schwarzlos aus Kalbsrieth.

Auf Rang drei und vier rangieren punktgleich Großwechsungen und Leimbach. Beide mit drei Punkten Rückstand. Auleben und Kalbsrieth sind die einzigen ungeschlagenen Mannschaften. Im Tabellenkeller stehen Reinsdorf, Udersleben, Kraja und Westerengel. Alle vier haben erst einmal gewonnen und kämpfen gegen den Abstieg.

Aulebens Trainer Sebastian Künne ist mit der Leistung seines Teams hochzufrieden. Er glaubt nicht, dass in diesen Jahr noch einmal gespielt wird. Künne will bis zum Ende oben mitmischen, auf den Aufstieg würde man aber verzichten.

Bei Großwechsungen ist noch Luft nach oben

Trainer René Kiel vom Tabellendritten Großwechsungen hätte gern weitergespielt. Bei den wenigen Zuschauern sei ein erfolgreiches Hygienekonzept möglich. Er glaubt nicht, dass in diesen Jahr der Ball noch einmal rollt. Kiel hadert mit den drei Niederlagen, die nicht nötig waren. „Die Heimniederlage gegen Auleben hat besonders weh getan. Auch die Niederlage in Udersleben war sehr unglücklich und vermeidbar. Wenn wir oben weiter mitspielen wollen, müssen wir die Defizite in der Abwehr abstellen. Wir haben zu leichte Gegentore bekommen“, sieht Kiel die Mankos und weiß, dass noch Luft nach oben ist. Für ihn wird es einen Vierkampf zwischen Auleben, Kalbsrieth, Großwechsungen und Lipprechterode geben.

Für Eintracht Sondershausen II, das freiwillig aus der Landesklasse abgestiegen war, ging die Saison alles andere als gut los. Erst mit zunehmender Dauer wurde es besser. „Es war klar, dass wir zu Beginn Schwierigkeiten haben werden. Wir haben einen großen Umbruch in der Mannschaft und wollen den Nachwuchs an den Männerbereich heranführen. Das ist neben dem Klassenerhalt unser primäres Ziel. Man hat dann gesehen, dass wir immer besser agiert haben. So zum Beispiel gegen Kalbsrieth. Das Spiel hätten wir auch gewinnen können“, sagt Christoph Sauer, Trainer der Eintracht II, der es ebenso schade findet, dass die Saison abgebrochen wurde, da sein Team nun endlich angekommen schien.

Aufsteiger Udersleben hatte sich etwas mehr vorgenommen, konnte aber gegen Spitzenmannschaften wie Bad Frankenhausen II (1:1) und Großwechsungen punkten. „Wir sind mit unserer Leistung in dieser Saison bisher nicht zufrieden. Obwohl wir mit fünf Punkten aus vier Spielen passabel gestartet sind, war im weiteren Saisonverlauf der Wurm drin. Gerade auswärts sind wir eklatant schwach. Das muss sich ändern. Wir werden in der Winterpause sicher auch personell noch mal nachbessern. Ich denke, dass dieses Jahr leider nicht mehr gespielt wird und es erst im neuen Jahr weitergeht“, sagt Uderslebens Trainer Lars Stolberg.