Eindrucksvoller Auftaktsieg für Gräfunau-Angstedt Keglerinnen

Ein Auftakt nach Maß. Mit 3294:3114 Holz und einem hochverdienten 7:1-Erfolg nach Mannschaftspunkten erwischten die Frauen des KSV 90 Gräfinau-Angstedt gegen Zweitliga-Absteiger TSV Motor Gispersleben einen perfekten Saisonauftakt in der 120-Wurf-Thüringenliga.

135 Holz Vorsprung waren dabei ein eindrucksvolles Zeichen und brachten die ebenfalls viele Jahre in der 2. Bundesliga mitmischenden Gräfinauer Damen erst einmal an die Tabellenspitze der sieben Mannschaften umfassenden nun eingleisigen Thüringer Eliteliga.

Im ersten Paar musste sich Christiane Platte mit 535:541 Gesamtholz zwar geschlagen geben, siegte gegen Wietfield aber nach Sätzen 2,5:1,5. Katrin Leihbecher ließ hingegen weder nach Holz (566:507) noch Sätzen (4:0) etwas anbrennen. Vreni Leffler gab im Mittelpaar den einzigen Zähler ab. Nach 2:2 Sätzen holte Pilz dank ihrer 579:535 Holz den Ehrenpunkt Motors. Heike Reinhardt war gegen Sturm mit 3:1 und 558:486 Holz parallel nicht zu bremsen.

Im Schlusspaar sicherte Tochter Annsophie Reinhardt mit 576 Holz, davon 193 Abräumern – nur Gisperslebens Pilz war an diesem Tag besser – den Sieg. Die 4:0-Sätze gegen Matthaeus beeindruckten. Eher mühevoll rundete Stefanie Reinboth das Mannschaftsergebnis ab. Sie warf 514 Holz, schaffte gegen Meißner die mit 507 Holz fast gleichwertig warf, ein 2:2. Die sieben Holz mehr entschieden für die Gräfinauerin am Ende. Mit insgesamt 17,5:6,5 Satzpunkten war das Endergebnis eindeutig und die beiden Mannschaftspunkte komplettierten den verdienten 7:1-Erfolg.

Der nächste Spieltag führt die KSV-Frauen am 4. Oktober zu Wacker Harras, bevor am 11. Oktober (9 Uhr) zum Spitzenspiel die über zwei Jahrzehnte in der 100-Wurf-Bundesliga spielende BSG Fiskus Erfurt (früher Optima) an den Marktplatz nach Gräfinau-Angstedt kommt. Übrigens beide Gegner beendeten die letzte noch zweigleisige Thüringenliga-Saison als Staffel- und Finalrunden-Erste.