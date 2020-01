Eine geradezu unglaubliche Geschichte

Die drei Vornamen haben etwas Poetisches: Adam Nathan Campbell. Und sein Träger etwas durch und durch Sympathisches. Adam Nathan Campbell Thoseby ist der volle Name des Neuen in den Reihen der Basketball-Löwen Erfurt. Der in einer schier unglaublich anmutenden Nacht-und-Nebel-Aktion in Thüringens Landeshauptstadt gelotst wurde, „um uns den Allerwertesten zu retten“, wie es Löwen-Trainer Florian Gut kurz und durchaus treffend formuliert. Und nimmt man Thosebys Sternkreiszeichen wörtlich, wird es wohl klappen. Adam, geboren am 25. November 1991 in Melbourne, 1,96 Meter groß, ist Sternbild Schütze. Der Name ist bei ihm Programm.

Nach dem Rauswurf von Alhassan Barrie und Anthony Watkins war beim Tabellenletzten der dritthöchsten Spielklasse Pro B Süd Ende letzten Jahres unklar, wie und mit wem man den drohenden Totalabsturz noch abwenden könnte. Alle wussten, dass mit dem ausgedünnten Kader kein Blumentopf zu gewinnen sein würde. Und die Zeit drängte. Am 10. Januar würde sich das Wechselfenster schließen. Es wurden lange Nächte für den Löwen-Trainer. „Die meisten Gespräche, wenn es um internationale Spieler geht, laufen halt nachts“, sagt Florian Gut. Am 9. Januar um 6 Uhr morgens hing Gut an der Strippe. Ferngespräch. Nach Australien. Dort war es 16 Uhr. Beste Zeit, um in Down Under einen Profisportler zu erreichen.

IT-Masterstudium in den USA

Der Profisportler, um den es ging: Adam Nathan Campbell Thoseby. Einen, der seit seinem elften Lebensjahr Basketball spielt, einen mit doppelter Staatsbürgerschaft – der britischen und der australischen – , einen, der sich über die U16, U18, U20 nach oben gespielt hatte, von einer Highschool in England entdeckt wurde und mit 18 in die USA an ein College wechselte. Dort hat Thoseby neben dem Basketball auch ein Masterstudium im IT-Bereich erfolgreich abgeschlossen. Wohl wissend, dass es eine Zeit nach dem Basketball geben wird. „Dein PC muss programmiert werden? Kein Problem“, sagt er und lacht.

Thoseby spielte in den US-Staaten Maine, Utah, South Dakota und Georgia bei College-Teams, die nichts anderes wollen, als Spitzensportler hervorzubringen und damit den eigenen Ruf aufzupolieren. US-like halt. Thoseby spielte in der U20-Nationalmannschaft in England, ging nach Australien, als Profi in die zweite Basketball-Liga zu den Knox Raiders, später nach Melbourne und nach Sydney in die erste Liga, die zu den großen fünf Basketballligen der Welt zählt. Und durch die saisonale Verschiebung hat er die letzten beiden Jahre ganz und gar bei gleich drei Vereinen seine Brötchen verdient – in Sydney, in Worcester, in Knox.

Thoseby, Weltenbummler durch und durch. Und immer auf dem Schirm von Löwen-Trainer Florian Gut. Der gibt zu, Glück gehabt zu haben, das der australische Brite gerade frei war, als die Löwen Spieler suchten, die ihnen „den Allerwertesten retten“. Glück muss man auch haben. Thoseby flog quasi noch unterm Radar der anderen Vereine, als Gut ihn fand. Er konnte und wollte zu den Löwen nach Erfurt. Und finanziell passte es auch.

Rauch der Buschfeuer hing über seiner Heimatstadt

Als der 28-Jährige nach Europa flog, versank seine Heimat gerade im Rauch der riesigen Buschfeuer. In Melbourne, wo er lebte, hing er dick über der Stadt, obwohl erst drei, vier Autostunden entfernt die Hölle loderte. Freunde von ihm wurden evakuiert, seinen Vater holte die Feuerwehr vom Camping weg. Zeit zu packen war nicht mehr. Muss man erstmal wegstecken.

Zwei Tage vor seinem ersten Deutschland-Abenteuer hatte eine Agentur den 28-Jährigen, der sich seit August in der Sommerpause der australischen National Basketball League fit hielt, dem stets gut vernetzten Florian Gut angeboten. Es muss um 6 Uhr morgens ein sehr konstruktives Gespräch gewesen sein, denn von da an ging alles in einem geradezu atemberaubenden Tempo. Aber nicht etwa Hoppla Hopp, sondern wohl überlegt, obwohl der Zeitdruck riesig wurde. Als alles geklärt war, bat der Löwen-Trainer seinen Neuzugang, sofort das nächste Flugzeug zu nehmen. Gesagt, getan. Am Freitag, 7 Uhr, startete die Maschine. Über Singapur ging es nach Deutschland. Nach 26 Stunden Flugzeit landete die Maschine um 6 Uhr morgens am Samstag in Frankfurt.

Dazwischen musste aber erst noch das größte Problem gelöst werden: Alle Unterlagen mit der Unterschrift des Australiers mussten am Freitag um 12 Uhr auch in Deutschland vorliegen. Denn am Freitag, den 10. Dezember, wurde das Basketball-Transferfenster in Deutschland geschlossen. Wie aber, wenn der betreffende Spieler da noch in der Luft ist? Da Trainer Gut ebenso sehr gute Kontakte zu den Verbänden hatte, wie sein neuer Schützling, konnte die eigentlich unlösbare Aufgabe zu Ende gebracht werden. „Sehr ungewöhnlich“, staunt Gut noch heute.

Nach 26 Stunden Flug direkt aufs Spielfeld

Der eigentliche Hammer folgte dann aber in Frankfurt. Der Löwen-Trainer holte Thoseby vom Flughafen ab, frühstückte mit ihm, fuhr ihn in ein Hotel. Zum kurzen Regenerieren. Denn, tatsächlich, der Neue sollte gegen die Fraport Skyliners Juniors sofort mitwirken. Aus dem Stand, sozusagen. Und er hat es getan. Um 15 Uhr stand Adam Thoseby, der schmale, aber kräftige Shooting Guard, auf dem Parkett und spielte bereits für seinen neuen Verein. Unglaublich. Genau so unglaublich, dass er „aus der Kalten“ sofort 18 Punkte hinlegte. Was schwierig genug war. 26 Stunden Flug in den Knochen, Jetlag, Zeitverschiebung, kein Wort Deutsch, alles unbekannte Mitspieler. „Ich habe ihre Namen auf dem Trikot vom Rücken abgelesen und sie so gerufen, wie es draufstand“, sagt Thoseby und muss grinsen, als er die Story erzählt. Und die Mannschaft, wie hat die reagiert? „Als die Jungs aus Erfurt ankamen, waren wir schon da. Kurzes Händeschütteln. Vorstellung. Und dann runde Augen, als es hieß, der ‚Aussi‘ spielt gleich mit“, erinnert sich Florian Gut. Die Aufnahme ins neue Team sei ihm sehr leicht gemacht worden, ergänzt Thoseby. „Freundliche Jungs, alle sehr nett und hilfsbereit“, sagt er und freut sich. Tobi Bode hat ihm Klamotten gegeben, damit der sonnenverwöhnte Australier im deutschen Winter – obwohl der eigentlich gar kein richtiger ist – nicht verzweifelt.

Thoseby kennt das auch ganz anders – mit Streit und Grüppchenbildung – aus seiner Karriere, von anderen Teams, für die er spielte und denen auch das Wasser bis zum Hals stand wie den Löwen. Dass das in Erfurt anders sei, musste ihm sein neuer Trainer schon am Telefon beim Erstkontakt verbindlich zusichern. Sein Vater, ein Geschäftsmann, riet zu Erfurt, weil er deutschen Partnern immer vertrauen konnte. Und auch sein Agent, der Florian Gut schon länger kannte, sprach eine Empfehlung aus. Inzwischen hat Adam – und das recht schnell – bemerkt, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis vom Coach war. Er ist im Team gut aufgenommen worden. Und: Adam Thoseby hat sich in Erfurt verliebt, ist jeden Tag in der Stadt unterwegs, um sie sich zu erschließen. „Wunderbar“ findet er die vielen historischen Gebäude. Sehr freundlich ihre Einwohner.

Thoseby und Trainer Gut überzeugt vom Klassenerhalt

Was brauchte es mehr für einen gelungenen Neustart in völlig fremden Gefilden als das Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Würzburg am letzten Sonntag. Ein Spiel des Tabellenletzten mit zuvor gerade mal zwei Punkten, das die Zuschauer regelrecht von den Sitzen riss – 104:91. 14 von 25 Dreiern im Korb. Sensationell. Vier davon und insgesamt 36 spektakuläre Punkte steuerte Adam Thoseby bei. Sternbild Schütze eben. Und er riss mit dem zweiten Neuling namens Turner, ein 2,13 Meter großer britischer Riese mit den ebenso poetisch klingenden Vornamen Theodor Christopher Samuel, die anderen im Team regelrecht mit. Alle lieferten eine kompakte, überzeugende Leistung ab, die mit dem ersten Heimsieg belohnt wurde.

Ein rundum gelungener Einstand. So kann es gern weitergehen. Am morgigen Sonntag zum Beispiel, um 16 Uhr in der Riethsporthalle, wenn die Hanau White Wings zu Gast sind. „Das gewinnen wir, da bin ich sicher“, sagt Adam Nathan Campbell Thoseby überzeugt. Das meint er ernst. Und das mit dem Klassenerhalt? „Auf jeden Fall“, sagt er selbstbewusst. „Klar“, sagt auch Florian Gut. „Denn er ist für uns ein absoluter Glücksgriff.“