Eine ordentliche und gut erzogene Mannschaft

Mit großen Vorschusslorbeeren, aber mit ebenso hohen Ambitionen startete der FSV Orlatal in die neue Saison. Der Titel soll es werden und zur Winterpause rangiert das Team aus dem Nordwesten des Saale-Orla-Kreis’ tatsächlich ganz oben. Die halbe Miete also? Nun, ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie beim Blick auf das Kreisliga-Klassement sofort ins Auge fällt.

Es geht eng zu an der Tabellenspitze, der FSV liegt gleichauf mit dem TSV Oppurg und Grün-Weiß Tanna, nur einen Punkt dahinter folgen Oettersdorf und die SG Ranis/Krölpa. Entsprechend will sich Orlatals Coach Jens Reich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Es wird ein enges Ding. Ich denke, es bleibt bis zum Schluss pari pari, vielleicht wird es sogar erst am letzten Spieltag entschieden“, so Reich, der dabei in erster Linie Absteiger Ranis/Krölpa auf dem Zettel hat. „Aber das ist nur meine persönliche Meinung.“

Lange Nacht kostet Punkte und sorgt für Geschlossenheit

Mit Blick auf die 25 eingefahrenen Zähler aus zwölf Spielen, sei die Ausbeute „ganz okay“. Wie vermutlich jeder Fußball-Trainer sah auch er die eine oder andere vermeidbare Niederlage; So etwa, wenn er an die 3:6-Pleite in Oppurg denkt.

„Wenn man bis halb sieben feiern ist, kann man eben keine Leistung bringen“, so Reich, der sein Team aber im gleichen Atemzug in Schutz nimmt. „Bei einer jungen Mannschaft hat man so etwas mal dabei. Es ist eben Kreisliga und wir waren früher nicht anders.“

Der beste Kader der Liga

Der Orlataler Coach geht sogar so weit, darin einen Vorteil zu sehen. „Die Geschlossenheit ist eine unserer großen Stärken. Die Jungs sind sehr viel zusammen unterwegs, auch neben dem Fußball. Da gibt es keine Quertreiber und das macht es mir auch als Trainer leicht. Es ist einfach eine sehr ordentliche und gut erzogene Mannschaft“, meint Reich.

Da er auch von den fußballerischen Qualitäten überzeugt ist, habe der FSV Orlatal das Zeug zum Aufstieg. „Stark genug sind wir auf jeden Fall. In meinen Augen haben wir den besten Kader der Liga. Wir müssen es nur auf den Platz bringen.“

Daniel Barth zur Rückrunde wieder fit

Einer, der mit seinen Fähigkeiten besonders heraussticht, ist der regionalligaerfahrene Daniel Barth, der in nur fünf Einsätzen 13 Tore erzielte, ehe ihn eine Verletzung in der zweiten Hälfte der Hinrunde ausbremste. „Mit seiner Vergangenheit ist er ganz klar ein Zugewinn und der Charakter und die Qualität der Mannschaft sind besser, wenn er mit dabei ist. Aber es ist eben nicht nur der eine Spieler und es geht auch ohne ihn“, sagt Jens Reich und die Zahlen geben ihm recht: Vor Barths Verletzung holte der FSV in sechs Partien zwölf Punkte, danach kamen in weiteren sechs Partien 13 Zähler hinzu.

Dennoch wird der Orlataler Trainer froh sein, dass sein Toptorjäger zur Rückrunde wieder fit ist. Gute Nachrichten für den FSV, schlechte für die Konkurrenz in der Kreisliga.

Am Montag geht es weiter mit der SG SV Grün-Weiß Tanna

Weitere Teile der Serie:

FC Chemie Triptis: Triptis tüftelt an der Mannschaft der Zukunft

FSV 1999 Remptendorf: Abstiegskampf trotz bester Hinrunde der Vereinsgeschichte

FSV Hirschberg: Aufsteiger zahlt reichlich Lehrgeld

VfB 09 Pößneck II: Ergebnisse sind nicht entscheidend

FSV Schleiz II: Zu viel Rotation