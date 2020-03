Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einheit hat mit dem VfL Halle noch Rechnung offen

Rudolstadt. Am morgigen Samstag fährt die Oberligavertretung des FC Einheit Rudolstadt nach Halle, wo sie im Stadion am Zoo um 14 Uhr vom VfL 96 empfangen wird. Der Verein für Leibesübungen Halle 96 (VfL) nimmt nach 18 Runden in der Oberliga den zehnten Platz ein. Die Mannschaft kann auf 23 Punkte und ein Torverhältnis von 20:32 verweisen. Dabei startete sie beachtlich in die Saison 2019/20, denn in den ersten neun Spielen erreichte sie fünf Siege und zwei Unentschieden.

Sie hat in dieser Saison insgesamt sieben Spiele gewonnen, darunter auch 1:0 im Heinepark in Rudolstadt. Zwei Mal spielte sie unentschieden und verlor acht Begegnungen.

Trainer Renè Behring (43), seit der Saison 2016/17 im Amt, setzte bislang 20 Spieler ein. Bester Torschütze ist Tsipi (6). Die 96er verstärkten sich in den Wechselperioden mit neun Akteuren, elf haben den Verein verlassen.

Die Rudolstädter haben also mit den Gastgebern noch eine Rechnung offen, denn in der Hinrunde gewannen sie im Städtischen Stadion mit 1:0. Und das nicht unverdient, wobei die Einheit damals vor allem im ersten Durchgang eine schwache Vorstellung bot. Das soll diesmal nicht passieren. Trainer Holger Jähnisch dürfte nach Lage der Dinge so ein wenig die Qual der Wahl hat, was die Aufstellung betrifft.