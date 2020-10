Eintracht Sondershausens A-Junioren holen klaren Sieg gegen Auleben

Mit einem überzeugenden Auftritt haben die A-Junioren der neu formierten SG Eintracht Sondershausen, die aus Nachwuchs-Kickern von Empor und Eintracht Sondershausen besteht, im Spitzenspiel der Kreisoberliga gegen die SpG Auleben mit 8:4 gewonnen. Damit bleibt Sondershausen alleiniger Tabellenführer und hat nun neun Punkte nach vier Spielen auf dem Konto.

Zwei Jungs bei den Gastgebern drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Clemens Petri traf dreimal und Jonathan Kummer gar viermal.

Im ersten Durchgang sah es noch nicht nach dieser Deutlichkeit aus, obwohl Sondershausen nach sieben Minuten schon 2:0 führte. Aber Auleben blieb durch den Treffer von Philipp Plate kurz danach dran. Maximus Patrice Glover und Max Hankel konnte bis zur Pause immer wieder verkürzen und so die Partie noch offen halten. Nach dem Wechsel zunächst ein ähnliches Spiel. Petri traf zum 5:3 und Robin Franke verkürzte. Aber dann schien das Pulver der Gäste verschossen gewesen zu sein und Sondershausen hatte noch gehörigen Torhunger.

„Es war ein kurzweiliges, stark umkämpften Spiel bis zum 5:4 für unsere Spielgemeinschaft. Dann war nach 70 Minuten die Kraft der SpG Auleben zu Ende. Und wir konnten uns durchsetzten und haben verdient gewonnen“, sagte Klaus Treuse, Trainer der Jungs von Empor und Eintracht Am Ende geht der Sieg in Ordnung fällt aber aufgrund der ersten 70 Minuten zu hoch aus, denn bis dahin war Auleben ein gleichwertiger Gegner.

„Nach der Auftaktniederlage in Auleben bin ich mit den drei Siegen in Folge zufrieden. Die jungen Spieler beider Mannschaften haben sich gut ergänzt und entwickeln sich als Team recht ordentlich“, so Treuse weiter. Am 31. Oktober soll beim letzten Spiel in Salza noch mal was Zählbares her, so Treuse, der als Manko sieht, dass die älteren Eintracht-Spieler im Männerbereich gebraucht werden und ihm so nicht zur Verfügung stehen.