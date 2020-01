Eisenacher Poolbillard-Team hält Kurs Wiederaufstieg

Konzentrierte Stille, nur das Klick-Klack der Billardkugeln erfüllt den Raum an diesem Samstagnachmittag im „Onkel Bill“ im Flachbau am Eisenacher Jakobsplan. Oliver Behling schleicht, um einen der grell erleuchteten Tische, scannt genau die Kugelformation, dann beugt er seinen Oberkörper nach vorn und gibt der weißen Kugel mit seinem Queue den notwendigen Impuls. Nach längerer Pause spielt der 43-Jährige erstmals wieder für das Poolbillard-Team vom Verein Stock-Sport Eisenach.

Das Match gegen den 1. BC Heiligenstadt ist ein richtiges Spitzenspiel und wegweisend für den von den Eisenachern angestrebten Wiederaufstieg. Vorige Saison mussten die Wartburgstädter die Oberliga verlassen. Obwohl dann zwei Leistungsträger ade sagten, läuft es bislang vielversprechend. Gegen die Eichsfelder muss sich Stock-Sport zwar mit einem 5:5 begnügen, bleibt jedoch ungeschlagen an der Tabellenspitze der nur aus vier Teams bestehenden Verbandsliga. Die Punkte erspielten Istvan Farkas (2), Frank Sekula, Behling und das Doppel Farkas/Michael Hulsch. „Dafür, dass heute mit Alexander Beck einer unserer wichtigsten Spieler gefehlt hat und zwei erst später dazustießen, ist das Unentschieden okay“, kann Walburga Lippke, die einzige Frau im Team, mit dem Remis gut leben.

1997 wurde der Verein Stock-Sport gegründet. Anschließend ging es stetig bergauf, es gelangen beachtliche Einzelerfolge und mehrere Aufstiege bis hin zur Oberliga. Poolbillard ist die beliebteste Billardvariante in Deutschland: Über 30.000 Begeisterte versenken in Vereinen regelmäßig auf einem mit blauem Filz bespannten Tisch die durchnummerierten, farbigen Kugeln. Thüringen sei allerdings noch immer Billard-Entwicklungsland, sagt Behling. „So viele Mannschaftsspieler wie es hier im ganzen Bundesland gibt“, erklärt der frühere ThSV-Bundesligahandballer, „hat in Hamburg manch ein einzelner Club.“ Auch in Eisenach stagniert die Anzahl der aktiven Spieler. Insgesamt verfügt der Club aktuell über 19 Mitglieder. Vereinschef ist Ludwig Pohlmeyer. „Noch“, sagt der Besitzer des Billard-Cafés aber selbst. Denn am kommenden Samstag, 25. Januar, soll bei der Jahreshauptversammlung (15 Uhr „Altdeutsche Bierstube“) ein neuer Vorstand gewählt werden.