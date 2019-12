Rangers bei Mammuts

Nach dem Spielausfall in der Eishockey-Landesliga gegen die aus Personalmangel um Verlegung bittendenden Eiscracks des MEC Halle 04 1c, wollen die Kickelhahn Rangers Ilmenau nun am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) in Erfurt ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Die Rudorfer-Männer hinken dem Spielplan nach ihrem fulminanten Auftaktsieg gegen den Spitzenreiter SC Medizin Kojoten (9:3) hinterher. Während die Kojoten bereits vier Spiele absolvierten, neun Punkte haben, sorgen die drei Zähler der Ilmenauer momentan nur für Rang vier. „Die fünf Wochen Pause sind natürlich alles andere als schön, auch weil wir richtig gut in die Saison gestartet sind“, bemängelte Rudorfer. Die Ilmenauer gehen mit fünf Braunlager Falken als Gastspieler in die Punktspiele, die getrennt daheim trainieren. Spielpraxis ist da für Erfolge ungemein wichtig. Beim Zweiten Erfurt Mammuts wird es auch darauf ankommen.