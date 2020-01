Revanchegelüste am Sonntag

Endlich geht es auch für die Eishockey-Cracks der Kickelhahn Rangers weiter. Nach Spielverlegungen und dem Ausfall gegen den MEC Halle 04 1c konnten die Rudorfer-Männer lediglich zweimal in dieser Saison um Punkte aufs Eis. Dabei läuft die Saison bereits seit Anfang Oktober.

ECI-Präsident Jürgen Demant: „Die Hallenser hatten uns gebeten, das Spiel zu verlegen, weil sie nicht genug Leute hatten. Das haben wir akzeptiert“. Ein neuer Termin steht auch heute noch nicht, dafür war der Terminplan beider Teams entscheidend. Trainer Jan Rudorfer passte der Ausfall nicht ins Konzept. „Nach dem richtig guten Start mit dem 9:3 über den Staffelfavoriten Medizin Erfurt hätten wir uns gleich weitere Spiele gewünscht“.

Die Kickelhahn Rangers sind heute bei den Ice Rebells Waltershausen gefordert. Sonntag soll gegen die Hurricane-V2 aus Erfurt daheim eine Revanche für das Team von Kapitän Christian Walter (r.) gelingen. Foto: René Röder / TA/René Röder

Statt Spielpraxis gab es getrennte Trainingseinheiten der Ilmenauer und Braunlager Spieler und am 15. Dezember im zweiten Meisterschaftsspiel Pech. Erst 18 Sekunden vor Ende fing sich Ilmenau das 4:4 ein und Becker beendete die Verlängerung nach knapp drei Minuten vorzeitig mit dem „Game Winning Goal“ zum 5:4 für die Hurricane-V2, die Sonntag nun zum Rückkampf in die Ilmenauer Eishalle kommen.

Mehr als nur einen Punkt soll es für die Rangers dann geben. Zuvor sind die Ilmenauer heute bei den Ice Rebells in Waltershausen gefordert. Deren Trainer Christoph Hill ist nach dem 5:8 bei den Kojoten kampfeslustig. „Natürlich möchten wir in Ilmenau endlich wieder punkten. Der bisher einzige Sieg in fünf Spielen gelang Mitte Dezember beim 10:4 gegen Halle. Die Ilmenauer hoffen zum Auftakt ihres nun dicht gedrängteren Terminplans auf ein doppelt erfolgreiches Wochenende. Wie hatte doch Präsident Jürgen Demant vor der Saison gemeint: „Zum dritten Mal den Vizemeistertitel holen, das wär was.“