Eisschnelllauf: Wie Matthias Große als DESG-Präsident Erfurt einbinden will

Inzell soll zum neuen Mittelpunkt des deutschen Eisschnelllaufens werden, Berlin erhält die Geschäftsstelle des Verbandes, die nach dem Willen des kommissarischen Präsidenten, Matthias Große, von München in die Hauptstadt umziehen wird. Nun stellt sich der 52 Jahre alte Immobilien-Unternehmer bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) am morgigen Samstag in Frankfurt/Main den Landesverbänden und Vereinen dem Votum – und Erfurt sich die Frage, welche Rolle es im Falle einer Wahl von Matthias Große künftig spielen wird.