St. Moritz. Die Eisschnellläuferin Victoria Stirnemann hat bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz über 1500 Meter den vierten Platz belegt.

Eisschnellläuferin Stirnemann belegt bei Olympischen Jugendspielen Platz vier

Bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz hat Victoria Stirnemann über die 1500 Meter den vierten Platz belegt. Auf dem zugefrorenen St. Moritzer See bewältigte die Eisschnellläuferin vom ESC Erfurt die Strecke in 2:11,36 Minuten und verpasste Rang drei um 0,43 Sekunden.

Im 500-m-Sprint belegte die 17-Jährige den achten Platz. Zum Abschluss tritt Stirnemann noch im Massenstart und im Mixed-Teamsprint an.

