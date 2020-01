Victoria Stirnemanns erster Schritt zu Olympia

Wenn es draußen recht frisch ist, wird es Victoria Stirnemann warm ums Herz. Als sie vor einem Jahr beim Junioren-Weltcup in Helsinki als Dritte ihr erstes internationales Top-Ergebnis eroberte, zeigte das Thermometer an der Freiluftbahn in der finnischen Hauptstadt minus 18 Grad. Nun, wenn die Erfurter Eisschnellläuferin bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz an den Start geht, hofft sie wieder auf ein ganz besonderes Erlebnis unter freiem Himmel.

Eisschnelllauf-Wettbewerbe auf gefrorenem Natursee

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte werden die Eisschnelllauf-Wettbewerbe auf einem gefrorenen Natursee ausgetragen. „Darauf freue ich mich, das hatte ich noch nie. Das wird ein ganz besonderer Wettbewerb“, sagt die 17-Jährige vom ESC Erfurt über die Rennen, die auf dem 1768 Meter hoch gelegenen St. Moritzersee stattfinden. Allerdings stand angesichts der milden Witterung selbst in der Wintersport-Nation Schweiz lange in den Sternen, ob denn der See tatsächlich zufrieren würde. Nun aber haben die Organisatoren Grünes Licht gegeben.

Ohnehin steht die junge Erfurterin vor einer außergewöhnlichen Herausforderung. „Bei den Jugendspielen werde ich nur einmal dabei sein. Ich betrachte die Teilnahme als ersten Schritt, einmal bei Olympia der Großen anzutreten“, sagt Stirnemann, deren Mutter und Trainerin Gunda Niemann-Stirnemann mit drei Goldmedaillen schon jenen Olymp erklimmen konnte und mit vor Ort sein wird. Aus ihrer Trainingsgruppe wird derweil auch der Erfurter Sportschüler Manuel Zähringer vom TSV Mylau bei den Jugendspielen starten.

Er nahm genauso wie Victoria Stirnemann am letzten Advents-Wochenende ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk in Empfang, als in München die deutsche Mannschaft eingekleidet wurde und so die Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt einen zusätzlichen Schub erhielt.

1880 Teilnehmer, 16 Disziplinen, 81 Entscheidungen

Eröffnet werden die Olympischen Jugendspiele mit 1880 Teilnehmern im Alter zwischen 15 und 18 Jahren – darunter 90 deutsche Athleten – am Donnerstag in Lausanne. In 16 Disziplinen werden 81 Entscheidungen fallen. Allerdings soll es nicht vorrangig um Medaillen gehen, sondern um den Umgang mit Herausforderungen und um das Thema Fair Play.

Für Victoria Stirnemann wurde schon die Qualifikation für die Jugendspiele zu einer Charakterfrage. Um das Ticket zu den Jugendspielen zu buchen, war ein regelrechter Kraftakt nötig. Als es auf schnelle Zeiten und gute Platzierungen ankam, war die Erfurterin krank und damit nicht in bester Form. Beim Junioren-Weltcup im November in Norwegen verzichtete sie deshalb auf die 3000 Meter und sparte sich die Energie für die halb so lange Strecke. Mit Erfolg. Als Dritte fügte sie ihrem Erfolg von Helsinki nun einen weiteren Podestplatz zu. Eine Woche später aber waren beim Weltcup in Enschede mit Rang neun die Akkus leer.

Gemeinsames Training mit Claudia Pechstein als Motivation

Längst ist Victoria Stirnemann wieder fit und untermauerte im Dezember mit zwei Titeln bei den deutschen Junioren-Meisterschaften in Inzell ihren Formanstieg. Genügend Kraftreserven werden auch nötig sein, zumal sie bei den Jugendspielen mit vier Starts plant, nämlich über die 500 Meter, 1500 Meter, im Massenstart sowie im Mixedrennen. „Vor allem möchte ich Erfahrungen sammeln und die besondere Atmosphäre dieser Jugendspiele genießen“, sagt die Erfurterin, die in der Vergangenheit auch von den gemeinsamen Einheiten mit der sechsfachen Olympiasiegerin Claudia Pechstein profitierte. „Ich bin dankbar, dass ich bei ihr trainieren durfte, als ich noch nicht dem Bundeskader angehört habe. Das war cool. Ich habe da in den Übungseinheiten immer alles gegeben“, sagt die deutsche Junioren-Meisterin. In der Sportfördergruppe der Bundespolizei ist Thüringens Eisschnelllauf-Hoffnung abgesichert und absolvierte im vergangenen Jahr dort die ersten vier Ausbildungsmonate.

Nun aber gehört dem Eisschnelllaufen die oberste Priorität. Mit der Junioren-WM im polnischen Tomaszow Mazowiecki (21. bis 23. Februar) hält die Saison einen weiteren Meilenstein für sie bereit. Auf dem Natursee in St. Moritz derweil stehen die Gegnerinnen nicht nur auf dem Eis. Auch Wind und Wetter müssen womöglich erst noch bezwungen werden.

Die Thüringer Starter in Lausanne

Biathlon: Nathalie Horstmann (WSC Ruhla)

Eisschnelllauf: Victoria

Stirnemann (ESC Erfurt)

Monobob: Maja Michelle Wagner (BRC Thüringen Oberhof)

Nordische Kombination: Emilia Görlich (WSV Lauscha)

Rennrodeln: Merle Fräbel,

Valentin Steudte (beide RT Suhl), Vanessa Schneider (RRV Sonneberg/Schalkau), Moritz Jäger

(RRC Zella-Mehlis)

Skeleton: Nele Kaschinski

(RT Suhl)

Skilanglauf: Helen Hoffmann

(WSV Oberhof), Lara Dellit

(WSV Asbach)

Skispringen: Luca Geyer

(WSV Lauscha)