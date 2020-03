EM-Zweite Selmaier: „Ich bin niemand, der sich verkriecht“

Mit der Silbermedaille um den Hals erscheint Maria Selmaier zu ihrem offiziellen Empfang nach den kontinentalen Titelkämpfen. In Rom erkämpfte sich die Ringerin des KSC Deutsche Eiche Apolda jenes glänzende Stück Edelmetall.

Ist Silber zu wenig?

Nein, ich kann absolut zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe.

Im Finale gegen die Russin Natalia Worobjewa lagen sie in Führung – Sie haben die Weltmeisterin und Olympiasiegerin damit sichtlich gereizt.

In dem Moment habe ich das gar nicht gemerkt, aber es wurde mir hinterher direkt so gesagt, ja. Ich habe mir das Video vom Kampf noch einmal angeschaut und man hat tatsächlich gemerkt, dass sie es gewurmt hat, gegen mich zurückzuliegen. Aber das hat sie ja relativ schnell wieder wettgemacht.

War also ihre frühe Führung eher kontraproduktiv?

Das glaube ich nicht. Der Achselwurf, den sie am Ende gezogen hat, ist ihre Spezialtechnik. Ich wusste von Beginn an, dass ich da vorsichtig sein muss. Ich wusste auch in dem Moment, als ich den Arm hoch genommen habe und sie zum Fassen gekommen, dass es zu spät ist.

Warum haben Sie den Arm dann hoch genommen?

(Lacht) Ja, warum. Gute Frage. Man tut etwas automatisch, obwohl man es eigentlich besser weiß.

Nun war das auch alles andere als Laufkundschaft – und es war nicht ihr erstes Aufeinandertreffen mit ihr, oder?

Richtig. Bei meiner allerersten Europameisterschaft habe ich gegen sie gerungen – und zum ersten Mal international verloren. Nun hat sich die Geschichte bei meiner letzten EM wiederholt.

War es auch ihre letzte Niederlage auf internationalem Parkett?

Es war vorerst das letzte internationale Turnier. Ich werde mich aber weiterhin für die Olympischen Spiele vorbereiten und fit halten, falls Anna Schell aus welchen Gründen auch immer ausfällt.

Sind Sie enttäuscht, dass es mit Olympia nicht klappen wird?

Natürlich. Als Sportler will man immer zu den Spielen. Ich durfte das 2016 miterleben und ich hatte mir auch vorgenommen, 2020 dabei zu sein. Es war auch hart, als Anna Schell die Qualifikation geschafft hat, weil ich in dem Moment wusste, dass mein Traum ausgeträumt ist. In Deutschland fährt nun mal der hin, der den Platz auch für Deutschland geholt hat. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich fangen konnte. Am Ende glaube ich aber, dass es für die Medaille, die ich jetzt geholt habe, etwas positives war. Ich konnte schon das Turnier im Januar in Rom befreit ringen, weil ich wusste, dass es nichts mehr gibt, worauf ich mich akribisch vorbereiten muss. Ich war frei und ohne Druck auf der Matte. Das hat man auch zuletzt bei der EM gesehen.

Wie war der Moment des Realisierens?

Im allerersten Moment konnte ich das gar nicht realisieren. Für mich ist dann eine Welt zusammengebrochen, weil alles auf die Olympischen Spiele ausgerichtet war. Es gab nicht diesen einen Moment, es war ein längerer Zeitraum nach der Qualifikation, in dem ich in ein kleines Loch gefallen ist. Ich musste erst einmal schauen, wie es weitergeht, mich erst wieder orientieren.

Brauchten Sie Hilfe, um aus dem Loch herauszukommen?

Ich bin jemand, der das selbstständig schafft – auch wenn es eine Zeit braucht. Ich hatte meine Leute in meinem Umfeld um mich herum, die mich kennen, die wissen, was ich brauche, um mich wieder aufzurappeln. Ob es Dr. Eismann ist, der seit Jahren mit mir als mein Mentaltrainer arbeiten, oder meine Freundin, mein Trainer, Physiotherapeuten. Kurzum: Mein Team, was ich über Jahre aufgebaut habe, ist da und unterstützt mich. Das macht es einfacher, aus einem Tief zu kommen. Ich bin am Ende auch niemand, der sich verkriecht.

Also keine Tage und Nächte mit Netflix unter der Decke allein auf dem Sofa bei Grey’s Anatomy und Co.?

(Lacht.) Um Himmels Willen, nein. Natürlich musste ich raus aus dem Alltag, habe Pause, habe Urlaub gemacht. Ich bin nach Österreich zu meiner Freundin gefahren, um auch vom Kopf her wegzukommen. Dann habe ich relativ schnell versucht, in den Alltag reinzukommen. Ich habe mir ein Ziel gesucht, worauf ich hintrainieren konnte, habe mit dem Bundestrainer das Gespräch gesucht. Wir haben besprochen, was noch möglich ist, ob die EM denkbar ist. Da kam schnell raus, dass das Turnier in Rom, was ich am Ende auch gewann, das erste Ziel ist, um an der EM teilzunehmen. Ich habe dann viel mit einer österreichischen Nationalmannschaftsringerin trainiert, die sich selbst gerade auf die Olympia-Qualifikation vorbereitet. Das war ein großer Punkt, der mir geholfen hat. Denn auch sie hat den Sprung zu Olympia bei der Weltmeisterschaft nicht geschafft – und wir uns beide gegenseitig rausziehen konnten.

Sie sagten im Vorfeld, dass die EM Ihr letztes internationales Turnier, dass am Ende des Jahres Schluss mit Ringen sein wird. Was kommt danach?

Ich werde dem Ringen nicht fernbleiben. Es wird seine Zeit brauchen, um abzutrainieren. Dazu möchte ich unseren jungen Sportlern in Thüringen helfen, meine Erfahrungen weitergeben. Ich könnte mir vorstellen, hier in Apolda als Trainerin mitzuwirken. Aber so viele Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht, weil in diesem Jahr noch einiges ansteht. Zum Beispiel die deutschen Meisterschaften und das eine oder andere Trainingslager.

Und beruflich?

Ich wollte immer Polizist werden – schon als Zwerg im Kindergarten. Ich möchte nun für den gehobenen Dienst studieren, bewerben kann ich mich dafür ab 2021. Dann hoffe ich, in Richtung Kriminalpolizei gehen zu können.

Was macht das so spannend wie einen Sonntagabend-Tatort?

(Lacht.) Das hat mit dem echten Leben bei der Kripo nun nicht viel zu tun. Ich durfte nach 2016 schon zweieinhalb Jahre bei der Kripo in Jena arbeiten. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich möchte da in dem einen oder anderen Bereich mal noch mit reinschnuppern. Dann schauen wir mal, wo es mich hin verschlägt.