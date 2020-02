Empor Weimars André Hofmann: „Ich kenne beide Seiten“

André Hofmann hat alle Hände voll zu tun. Der Weimarer gehört zum Vorstand des FC Empor – und zum Organisationsteam des traditionsreichen Empor-Cups, der am vergangenen Wochenende nach insgesamt sechs Turnieren in den verschiedenen Altersklassen zu Ende ging. Wir sprachen mit ihm.

Es ist der 14. Empor-Cup – seit wann sind Sie dabei?

Für mich ist es jetzt das sechste Mal, dass ich mithelfe.

Wie kommt man dazu, sich so zu engagieren?

Wie das eben im Leben manchmal so ist. Wir sind als Familie nach Weimar gezogen und mein Sohn wollte Fußball spielen. Am Anfang ist man nur der Vater am Spielfeldrand, dann unterstützt man den Trainer ein bisschen, dann hört der Trainer auf und man macht es selbst, übernimmt das Team. So wächst das Engagement mit der Zeit – plötzlich sitzt man mit im Vorstand und ist mittendrin.

Die nächste Stufe für Sie wäre dann der Präsidentenjob ...

(Lacht.) Nein, nein. Das überlasse ich anderen. Wir hatten gerade erst Vorstandswahlen und wir sind ein eingespieltes Team. Da ist alles gut.

Hat Ihr Sohn auch am Empor-Cup teilgenommen?

Ja, er ist inzwischen in der C-Jugend. Die haben am Samstag in der Halle gespielt, am Sonntag dann schon das Pokalspiel gegen Schwarza gehabt. Leider ging das 0:9 verloren. Wir sind mit dem jüngeren Jahrgang angetreten und haben uns gut geschlagen.

Welchen Unterschied macht das?

Bei den Jungs im Alter von 12 oder 13 schon einen großen. Da zählt jeder Monat Altersunterschied, was die Körpergröße und auch die fußballerische Entwicklung angeht.

Wie coacht man den eigenen Sohn?

Mittlerweile ganz entspannt. Früher hatte ich ihn direkt in meiner Mannschaft, was es schwierig machte für uns beide, zwischen den Rollen als Trainer und als Vater zu differenzieren. Seitdem das getrennt ist, läuft es super. Wir unterhalten uns nach Spielen oder – wie bei Turnieren hier in der Halle – auch dazwischen viel. Ich bin da absolut stolz auf ihn.

Es gibt ja diese Art Eltern, die übermotiviert am Spielfeldrand hoch und runter rennen. Waren Sie auch so einer?

(Lacht.) Vielleicht ein bisschen. Aber inzwischen nicht mehr. Ich kenne beide Seiten. Es sind immer viele Emotionen dabei. Und mit diesen muss man umgehen lernen.

Wie gehen Sie denn als Trainer und auch der Verein mit eben jenen Eltern um, die es vielleicht ein klein wenig übertreiben mit dem Ehrgeiz?

Wir suchen das Gespräch. Das Schöne bei uns ist, dass die meisten Kinder über Jahre hinweg die Altersklassen durchlaufen und wir einen guten Draht zu den Eltern haben. Das wächst dann über die Zeit. Da reicht schon ein Blick aufs Catering hier beim Empor-Cup. Das ist voll und ganz in den Händen der Eltern. Es funktioniert nur zusammen.

Reden wir übers Sportliche. Beim Empor-Cup sind die Tore größer und die Bälle kleiner ...

Das stimmt. Wir spielen mit einem Futsal auf die großen Hallentore.

Warum?

Wir haben uns quasi das Beste herausgepickt. Wir haben immer Futsal auf kleine Tore gespielt und haben festgestellt, dass so nur wenige Tore gefallen sind. Also haben wir gesagt, dass wir in diesem Jahr nach Hallenfußballregeln, aber mit einem Futsal spielen. Der ist kleiner, springt nicht so hoch und lässt sich leichter kontrollieren. Wir denken, dass es so attraktiver für die Zuschauer ist.

Auf welchen Kanälen wird denn um die Gunst der Zuschauer geworben?

Zum einen ganz klassisch über ausgehängte Plakate, aber eben auch über die sozialen Netzwerke, die immer wichtiger werden. Es ist einfach schön, dass wir auch mit den anderen Vereinen so gut vernetzt sind, dass wir schon Wartelisten für Startplätze haben. Alle kommen immer wieder gern zu uns, weshalb unsere Starterfelder immer schon sehr früh ausgebucht sind.

Solch eine Turnierserie kostet auch Geld, welche Argumente bringen Sie bei potenziellen Geldgebern an, um sie vom Empor-Cup zu überzeugen?

Wir sind ein Verein, der traditionell viel auf die Beine stellt. Wir haben einen überregionalen Zulauf, der uns interessant macht. Jetzt an diesem Wochenende beispielsweise kamen über 1000 Zuschauer in die Halle. Da machen Werbebanner oder eben ein Auto vor der Halle schon etwas aus. Wenn wir neue Sponsoren überzeugen wollen, machen wir das am besten, wenn wir ihnen zeigen, dass wir von den Bambini bis zu den Alten Herren mit so vielen Mannschaften unterwegs sind.

Was ist denn das Aushängeschild?

Definitiv die Nachwuchsarbeit. Nur wer am Anfang viel investiert, kann in den älteren Jahrgängen erfolgreich sein. Darüber hinaus achten wir darauf, dass wir im Nachwuchsbereich in allen Altersklassen lizenzierte Trainer haben, um gut ausgerüstet zu sein.

Es gibt in Weimar viele Vereine – ist das nicht schwierig, wäre weniger in dem Fall nicht mehr?

Es ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Da geht es allein schon um die Frage der Sportstätten. Wir haben auf dem Lindenberg den einzigen Kunstrasenplatz, den auch wir nutzen. Wir warten deshalb auch sehnsüchtig auf den Ausbau des Wimaria-Stadions, was mitten in der Stadt liegt und zählen da auf die Worte unseres Oberbürgermeisters, dass dort zeitgleich mit dem Kanalausbau auch zwei neue Kunstrasenplätze entstehen sollen.

Kannibalisiert man sich aber auch nicht rein sportlich gegenseitig mit den vielen Vereinen?

Darüber muss man reden, ja. Wir haben in Weimar auch einen DFB-Stützpunkt. Dort können die Besten der Besten jeder Vereine zusätzlich noch trainieren. Schaut man sich dann die Kader der einzelnen Vereine an – und nehmen wir mal das Beispiel der C-Jugend – dann hat jeder gerade so um die zwölf Spieler.

Gibt es eine Kommunikation unter den Vereinen oder ist man sich spinnefeind?

Derbys sind immer etwas besonderes – wenn Empor gegen den VfB, Schöndorf oder den SC aufläuft, dann will man ganz besonders gut aussehen. Aber man kennt sich, akzeptiert sich und begegnet sich stets auf Augenhöhe. Ein Beispiel ist unsere zweite Mannschaft im D-Junioren-Bereich. Da haben wir eine Spielgemeinschaft mit Union Weimar-Nord.