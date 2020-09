Erfurt. Zum Abschluss des Doppelspieltages in der Fußball-Verbandsliga muss der Aufsteiger aus Erfurt ein 0:3 schlucken. Ausgerechnet beim Schlusslicht.

Gewöhnlich trägt er dazu bei, hinten dicht zu halten. Am Freitagabend in Bad Frankenhausen trat Marcel Decker mal ganz anders in Erscheinung. Als Schütze des einzigen Tores. Die Freude über das Achtungs-1:0 seines FC Erfurt Nord war zwei Tage später ziemlich verflogen.