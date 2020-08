Eisschnelläufer Patrick Beckert legt in Erfurt die Grundlagen für den vorolympischen Winter.

Erfurt. Wie Eisschnellläufer Patrick Beckert die Rolle als neuer Kapitän ausfüllen will.

Erfurter Beckert erhält volle Unterstützung des Verbandes

Am Anfang stand ein Telefonat. Patrick Beckert hat in einem Gespräch mit Matthias Große als kommissarischem Präsidenten der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) seine Möglichkeiten ausgelotet, auch in Zukunft mit seinem Bruder seinen eigenen Weg zu gehen. „Pedro und mir wurde die volle Unterstützung zugesichert, für uns passt alles“, sagt Deutschlands bester Eisschnellläufer, der dennoch eine neue Rolle ausfüllen wird.