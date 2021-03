Erfurter Billardspieler sammeln für Umzug

Aufatmen: Es wird für den 1. PBC in neuem Domizil, unter anderem mit Zweitliga-Snooker, weitergehen.

Die wichtigste Nachricht vorweg: Für Thüringens größten Billardverein, den 1. PBC Erfurt, wird es weitergehen. Sein Fortbestand hatte durch die Kündigung des jahrelangen Vereinsheims in der Alten Parteischule, wo der Zoll einzieht, auf der Kippe gestanden (wir berichteten). Doch die knapp 50 Mitglieder des 24 Jahre alten Traditionsclubs haben ein neues Domizil am Juri-Gagarin-Ring gefunden, in das sie bald einziehen dürfen.