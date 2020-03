Erfurter Black Dragons erleben eine enttäuschende Eishockey-Saison

Das Eis in der altehrwürdigen Erfurter Kartoffelhalle wurde wegen der Coronavirus-Pandemie einige Wochen eher abgetaut als vorgesehen. Alle Erfurter Sportanlagen sind seit 14. März geschlossen. Die Saison der Black Dragons beeinflusste das, zu ihrer eigenen Enttäuschung, nicht: Sie war bereits nach dem letzten Spiel der Hauptrunde der Oberliga Nord, in dem es gegen Hamburg zumindest nochmal einen Sieg gab, beendet.

Ihr Ziel Pre-Playoffs, im Nachhinein durch den Saisonabbruch ohnehin Makulatur, verfehlten die Erfurter. Im Schneckenrennen um Platz zehn mit Essen – die Westfalen verloren zehn, die Drachen gar elf ihrer letzten 13 Saisonspiele – fiel ihnen eine kontroverse Entscheidung auf die Füße. Mitten im Endspurt der Hauptrunde trennten sie sich von ihrem Kontingentstürmer Milan Kostourek – bis dato mit 20 Treffern ihr bester Torschütze. Die Vereinsverantwortlichen des EHC Erfurt waren unzufrieden mit der Einstellung des Tschechen, der allzu oft die Mitarbeit in der Defensive vermissen ließ und zu sehr auf die eigene Statistik bedacht war. „Wenn es schiefgeht, nehme ich die Entscheidung auf meine Kappe“, sagte Erfurts sportlicher Leiter Henry Tews. Es ging schief, und im Nachhinein betrachtet hätte die Trennung von Kostourek entweder wesentlich früher oder nach der Saison erfolgen müssen. So hatte auch sein Nachfolger, der Kanadier Chase Clayton, zu wenig Zeit, sich einzuspielen und dem Team die entscheidenden Impulse zu geben.

Auf der anderen Ausländerstelle landeten die Drachen indes mit Joonas Toivanen, den sie für den Slowaken Michal Vazan nach dessen zweiter schwerer Gehirnerschütterung binnen eines halben Jahres nach dem vierten Saisonspiel nachverpflichteten, einen Glücksgriff. Der Finne erwies sich menschlich und sportlich als Bereicherung. Toivanen war einer der Wenigen, die in einem eigentlich besseren Kader als in der Vorsaison überzeugten. Neben ihm waren das vor allem Rückkehrer und Topscorer Sean Fischer sowie Maurice Keil. Und die Youngsters Fritz Denner und Enzo Herrschaft, die in der dritten Reihe, angeführt von Publikumsliebling Marcel „Selly“ Weise, der nach über 500 Spielen für die Drachen nun seine Karriere beendet, forsch aufspielten.

Doch zu viele Spieler konnten ihr Leistungsvermögen nur selten ausschöpfen. Darunter Routiniers wie Jakub Körner, Kapitän Felix Schümann und Oliver Kämmerer, der wie Weise sein Karriereende bekanntgab. Aber auch die Neuzugänge Roberto Geiseler und Goalie Benedict Roßberg, der am Ende seinen Platz an Ersatzmann Martin Otte-Günzler verlor und seinen Vorgänger Philip Lehr, der bei den Hannover Indians auftrumpfte, nie gleichwertig ersetzen konnte.

Auch die Statistik meint es nicht gut mit den Drachen: Im Powerplay war nur Schlusslicht Krefeld schlechter, der EHC kassierte die meisten Gegentreffer in Überzahl (13). Ihr Unterzahlspiel war zwar etwas besser, jedoch waren die Erfurter das einzige Team der Liga, dem in Unterzahl kein einziger eigener Treffer gelang. Angesichts der Tatsache, dass das Carroll-Team mit 118 die wenigsten Treffer aller Teams in den 44 Hauptrundenspielen erzielte, wundert es nicht, dass sie auch bei der Effizienz im Torabschluss ganz unten stehen – nicht mal jeder zehnte Schuss landete im gegnerischen Tor.

So war es für die Erfurter eine Saison mit einigen Highlights, etwa den Heimsiegen gegen Nord-Meister Tilburg, den langjährigen „Lieblingsrivalen“ Halle oder den Tabellenzweiten Herne, aber zu wenig Konstanz.

Mit Blick auf die neue Spielzeit herrscht durch die Corona-Krise Unklarheit. Die Oberligisten einigten sich auf einen Transferstopp bis Ende April. Erst danach wird sich Stück für Stück abzeichnen, mit welchem Kader die Black Dragons in die neue Saison starten werden.