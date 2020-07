Das Jubiläum der zehnten Auflage des Erfurter Nachtlaufs soll am 28. August 2021 stattfinden (Archivbild).

Erfurter Nachtlauf fällt aus

Der Erfurter Nachtlauf 2020 fällt aus. Aufgrund der behördlichen Vorgaben zu Großveranstaltungen hat das Unternehmen Sportscheck, das die deutschlandweite Stadtlaufserie veranstaltet, alle Läufe mit Ausnahme von München abgesagt. Der Erfurter Lauf war zunächst vom 29. August auf den 9. Oktober verschoben worden.

Nun plant Olympiasieger und Organisator Nils Schumann das Jubiläum der zehnten Auflage am 28. August 2021. Zuvor aber soll noch der begehrte „Legend of Cross“ stattfinden – erstmals als Zwei-Tages-Event am 31. Oktober/1. November.