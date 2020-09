Erste Punkte für Nordhausens Volleyballer sollen her

Nordhausens Volleyballer (in Schwarz) müssen am Sonntag wieder nach Leipzig.

Für die Damen- und Herrenmannschaft des Südharzer VC gibt es derzeit keine Verschnaufpause, am Wochenende steht der dritte Spieltag auf der Tagesordnung. Dabei können die Nordhäuser Mädels am Samstag zwar auf den Heimvorteil der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) bauen, müssen ihre Partien ab 11 Uhr coronabedingt aber ohne Zuschauer bestreiten. Die Südharzer Männer greifen erst am Sonntag beim TSV Leipzig wieder ins Spielgeschehen ein, ab 15 Uhr fliegen in der sächsischen Messemetropole die Bälle.