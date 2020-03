Erstmal schnell nach Hause

Es hätte alles so schön sein können. Das Meer ein paar Meilen entfernt, der Pool gleich im Garten am Haus – samt dicken Rippchen auf dem Barbecue-Grill. „Spring Break“ nennt der US-Amerikaner die Frühjahrsferien der Studenten. Eine Zeit, die die allermeisten im Sonnenstaat Florida verbringen. Doch von den trotz Corona zum Teil ausufernden Strandpartys hält sich Stefan Schmidt fern. Der Jenaer Torwart der Universität von Rhode Island hält sich zurück; und fliegt am Mittwoch nach Hause. Nach Jena.

Es gehe ihm gut, berichtet er. Im Inland der Halbinsel wohnt er gerade – in Orlando. Doch statt großen Vergnügens in Disneyworld und in den Universal Studios beschränkt sich sein Dasein auf eine Villa inmitten einer großen Wohnanlage. „Garniert mit dem privaten Golfplatz von Tiger Woods. Gleich nebenan wohnt Shaquille O’Neil“, erzählt er und lacht. Es sei wahrhaftig so, doch weder der Golf-Star noch die Basketball-Legende habe er schon zu Gesicht bekommen. Verwandte eines Mannschaftskameraden haben ihm und einigen Mitspielern dort Unterschlupf gewährt. Gesund bleiben, das habe Priorität in diesen Zeiten. Er habe eingedenk der Wohlfühlumfeldes natürlich keinen Grund zu klagen. Dass andere Studenten an den Stränden zwischen Miami und Playalinda Beach aber noch immer Halligalli treiben, könne er nicht verstehen.

Zu ernst ist die Lage, zu weit verbreitet sei das Virus bereits auch in den Vereinigten Staaten. Dass man in den Supermärkten manchmal weder Klopapier noch Eier bekommt, habe er auch schon erlebt. Die großen Ketten aber trügen dafür Sorge, dass es aber rasch wieder aufgefüllt wird. Die Behörden würden zudem dort alles unternehmen, um die Pandemie einzudämmen. Der Campus seiner Universität beispielsweise, der ist geräumt. In Neu-England, im Nordosten der Vereinigten Staaten, seien die Lehranstalten allesamt geschlossen worden. Schmidt erzählt, dass er nun natürlich auch zurück nach Kingston fliegen könne, sein Zimmer aber wohl schon längst von seinem Trainer beräumt und seine Siebensachen in Sicherheit gebracht sind. Mit nicht mehr als dem, was er gerade am Leib habe, „einem Wechselschlüpfer und meinem Handy“, bemerkt er grinsend, fliege er nun zurück. Zuerst geht es nach Kanada, dann nach Frankfurt. Hoffentlich.

Wenn er dann irgendwann am Donnerstag in Jena ankomme, gehe es für ihn sofort für zwei Wochen in Quarantäne. So richtig wisse er bislang nicht, wo er wohnen werde. „Ich möchte ungern zu meinen Eltern. Mir geht es zwar gut, aber man weiß ja nie. Und ich will sie am Ende nicht angesteckt haben“, erzählt der frühere Keeper des FC Carl Zeiss. Ein paar Tage habe er ja noch Zeit, das alles zu klären.

Viel Klärungsbedarf besteht auch in der Frage, wie es für ihn dann weitergeht. „Wir wissen noch nicht, wann das Studium weitergeht, wissen nicht, wann ich wieder in die USA einreisen darf“, sagt er. Die Trump-Administration hatte zuletzt einen 30-tägigen Stopp für Europäer verhängt. Der läuft zwar Mitte April aus. „Aber ich glaube, dass das noch einmal verlängert wird“, sagt Schmidt, der derlei Maßnahmen für richtig hält. Es sei gerade nichts anderes wichtig, als die Gesundheit aller. „Da gehören solche Einschränkungen dazu. Da müssen wir durch. Auch durch die Quarantäne“, sagt er. Und selbst die könne am Ende sogar positive Folgen haben. „Vielleicht erleben wir zu Weihnachten dann einen weltweiten Babyboom.“ Sagt’s und lacht.

Im August, so denkt er, werde das Leben erst wieder so richtig Fahrt aufnehmen, werde auch er in seinen Studienalltag in den USA zurückkehren. Dann muss wieder richtig gebüffelt, hart trainiert werden. Das nächste „Spring break“ ist noch zu weit weg, um daran zu denken. Oder doch nicht? „Vielleicht feiern wird dann alle im kommenden Jahr etwas bewusster“, sagt Schmidt. Darauf freue er sich jetzt schon – und auf die dicken Rippchen, den Pool im Garten am Haus, das Meer ein paar Meilen entfernt. „Das wird schön …“