ESV Gerstungen: Der Trainer greift wieder selbst ein

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Rückrundenstart der Fußball-Kreisliga wird das Aufstiegsrennen in Staffel 3 am Sonntag mit dem Fernduell des Spitzenduos fortgesetzt. Primus FC Eisenach II zieht das Stadtderby gegen Eintracht vor, während Verfolger ESV Gerstungen das Nachholspiel gegen Mihla bestreitet.

Für den ESV wird Coach Philipp Kutza wohl wieder als Spielertrainer selbst eingreifen, nachdem er bei der missglückten Generalprobe (1:6 gegen Gospenroda) durchgespielt hatte. „Klar, es juckt noch in den Füßen“, sagt der 30-jährige. Nach einem Kreuzbandriss hatte er im vergangenen Sommer seine aktive Laufbahn ursprünglich schon beendet und das Traineramt übernommen. Weil das lädierte Knie aber weniger Probleme machte als befürchtet, nahm er die Schuhe schnell wieder vom Nagel. Viermal stand er im Herbst auf dem Feld. Auch aktuell fühle er sich fit und möchte in der Rückrunde wieder regelmäßiger spielen, um den jungen Akteuren mit seiner Erfahrung auf dem Platz zu helfen. „Jedenfalls so lange die Knochen halten“, fügt Kutza hinzu.

Die Partie gegen Mihla stuft Kutza als richtungsweisend ein. „Da müssen wir eine ordentliche Leistung abliefern und gewinnen, wenn wir an Eisenach dran bleiben wollen“, weiß der ESV-Coach. Den Staffelsieg hat Gerstungen noch nicht abgeschrieben. „Allerdings haben wir es nicht mehr in eigener Hand und dürfen uns kaum Ausrutscher erlauben“, sagt Kutza. Personell tat sich während der Winterpause wenig. Kaum noch planen kann Kutza mit Vincent Atanometa, der Anfang Oktober sein bislang letztes Spiel bestritt. Neu im Kader ist der nach Gerstungen gezogene Kevin Rathgeber, zudem sind mit Marc Roßbach und Torhüter Jannick Jäckel zwei weitere A-Jugendliche nach ihrem 17. Geburtstag nun im Männerbereich spielberechtigt.

Trotz ungünstiger Wetterprognose hofft Kutza, dass der Nachholer durchgezogen werden kann. Kein Fragezeichen steht hinter dem Eisenacher Stadtduell. Falls der Rasen im Stadion nicht bespielbar ist, erlebt der Kunstrasen nebenan sein erstes Punktspiel.