Ex-Profi Peßolat in der Kreisliga: „Es fühlt sich richtig an“

Früher war der Fußball sein täglich Brot. Jetzt ist er für Matthias Peßolat das gleiche wie für Millionen andere, mehr oder weniger talentierte Kicker: die schönste Nebensache der Welt. Der 35-Jährige, der beim FC Rot-Weiß Erfurt zum Fußballprofi heranreifte und später in Chemnitz, Jena und Nordhausen spielte, hat sich vor Kurzem dem Kreisligisten SV Witterda angeschlossen. Im Interview verrät er, warum. Außerdem spricht er über wohltuende Unterschiede, die erste Bierspende, Frotzeleien ehemaliger Weggefährten, Anfeindungen in Jena, seinen neuen Oberlippenbart, Pavel Dotchev, Nico Kleofas sowie seine beruflichen Ziele.

Nach Ihrem ersten 26-Minuten-Einsatz für den SV Witterda scherzte ein Mitspieler, es habe für die erste Elf noch nicht gereicht. Muss man sich um Ihre Kondition sorgen?

Da hatte er nicht so unrecht (lacht). Sie hatten das Spiel zuvor 3:0 gewonnen, da wollte ich mich nicht in die Startelf drängen. Aber ich werde immer fitter, lasst es euch gesagt sein! Wobei: Im letzten Spiel vor der Corona-Pause musste ich Zehner spielen, das war eine ganz andere Belastung, als ich es als Innenverteidiger oder Sechser gewohnt bin. Ich habe zwar ein Tor gemacht, aber mir auch die Wade gezerrt.

Aber im Ernst: Was hat Sie in die 1000-Seelen-Gemeinde nordwestlich von Erfurt verschlagen?

Die Liebe. Ich habe im Januar eine Frau kennengelernt. Es fühlt sich so gut und richtig an, dass ich zu ihr nach Witterda gezogen bin. Es ist wunderschön dort auf dem Land, wir genießen die Ruhe und sind viel mit unserem Hund in der Natur.

Und warum setzt sich ein ehemaliger Fußballprofi dem raubeinigen Gekicke in der Kreisliga aus?

Meine Freundin behandelt als Physiotherapeutin ab und zu die Witterdaer Mannschaft. Sie sollte mit ihnen einen Stabi-Übung machen, hat stattdessen aber mich hingeschickt. Und es ist so eine dufte, eingeschworene Truppe, dass ich mir, Fußballer durch und durch, gesagt habe: Ach komm, kickst du hier ein bisschen mit. Und was soll ich sagen: Alle im Verein haben mich super aufgenommen und ich kann der Mannschaft trotz meiner körperlichen Wehwehchen noch ganz gut helfen.

Wie viele Kästen Bier mussten Sie schon springen lassen?

Als wir das Derby gegen Walschleben II gewonnen haben, war ich noch nicht mal Mitglied im Verein. Trotzdem wollte ich meinen Teil beitragen und habe was in die Vereinskasse getan. Bei meinem ersten Einsatz dann nochmal. Das macht man bei so einem Teamgeist gern.

Ist dieser Teamgeist das, was man verglichen mit dem Profifußball am meisten zu schätzen weiß?

Ich hatte da auf meinen Stationen eigentlich immer Glück. Aber klar, je höher du spielst, desto größer ist auch das Ego deiner Mitspieler. Da geht es eben vor allem darum, selbst voranzukommen, und Spieler wechseln des Geldes wegen den Verein, obwohl der Teamgeist super ist. Von daher weiß ich das Feeling in Witterda umso mehr zu schätzen.

Gab es von ehemaligen Erfurter, Jenaer oder Nordhäuser Mitstreitern eigentlich Frotzeleien wegen Ihres „Abstiegs“ in die Kreisliga?

Es gab schon ein paar Jungs, die gestichelt haben, worüber ich herzhaft lachen musste, zum Beispiel Chipper (Carsten Kammlott, Anm. d. Red.). Die haben sich gleich noch über meinen Oberlippenbart lustig gemacht. Aber den lasse ich stehe, er gefällt meiner Freundin, außerdem ist jetzt „No Shave November“.

Beim FC Rot-Weiß haben Sie einst Ihren Durchbruch geschafft. Nachdem Sie dabei halfen, dass sich das Profiteam 2008 für die neue dritte Liga qualifizierte, wurden Sie aber nur noch sporadisch eingesetzt. Hegen Sie darüber noch Groll?

Nein. So ist das Business. Wenn du nicht mehr lieferst oder nicht mehr reinpasst, so wie damals bei Rainer Hörgl, wird dir nahegelegt, den Verein zu verlassen. Ich hatte danach ja auch in Chemnitz eine tolle Zeit. Aber Erfurt hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die Stadt, in der ich auch später in meiner Nordhäuser Zeit gelebt habe. Aber auch der Verein, der mir den Weg in den Profifußball geebnet hat. Wäre Pavel Dotchev damals nicht in der Winterpause nach Paderborn gewechselt, hätten wir es nicht nur in die dritte, sondern sogar in die zweite Liga geschafft. Er war ein überdurchschnittlich guter Trainer und wir hatten eine super Mannschaft.

Gab es später, als sie zum Erfurter „Erzfeind“ FC Carl Zeiss Jena gewechselt sind, Anfeindungen?

Ja. Ich hatte mich in der Vorbereitung verletzt und saß bei einem Testspiel auf der Tribüne. Da gab es ein paar unschöne Rufe, ich solle hier verschwinden. Aber das gibt es eben bei so einer starken Rivalität. Genauso gibt es in Jena Fans, die sehr feine Menschen sind und mit denen ich noch heute Kontakt habe.

In Jena mutierten Sie zum Torjäger, trafen fast in jedem dritten Spiel, während Sie woanders in über 300 Spielen nur 19 Tore erzielt haben.

Das stimmt. Ich war halt der Elfmeterschütze und wir hatten in Marcel Schlosser einen begnadeten Linksfuß und Standardschützen. Er hat mir die Dinger astrein auf den Schädel serviert – und köpfen kann ich.

Nach Jena kamen sechs Jahre Wacker Nordhausen. Eine schöne Zeit?

Definitiv. In sechs Jahren erlebt man viel mit. Zum Beispiel Trainingslager auf Bundesliganiveau. Es gab viele intensive, schöne Momente. Und ich bin Nico Kleofas sehr dankbar. Auch wenn er zuletzt viel abgekriegt und sicher auch Fehler gemacht hat – ich konnte mich immer auf ihn verlassen.

Verlassen haben Sie im Sommer dann Nordhausen. Warum?

Der Verein wollte mit Tino Berbig und mir als Trainergespann weitermachen. Doch die Perspektive und der Plan haben für uns gefehlt.

Was nehmen Sie sich privat, beruflich und sportlich nun vor?

Privat will ich in Witterda, bei meiner Freundin, sesshaft werden. Sportlich ebenfalls, beim SV Witterda. Ein Wechsel kommt nicht in Frage, es gibt ja auch die Alten Herren (lacht). Und beruflich orientiere ich mich gerade. Ich möchte im sozialen Bereich arbeiten, am liebsten als Grund- oder Realschullehrer.