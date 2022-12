Extremsportler trotzen Schnee und Kälte in Rudolstadt

Gemütlich ist anders: So manches Hindernis musste beim Getting Tough – The Race überwunden werden.

Rudolstadt. Weder Schnee noch noch kalte Temperaturen konnten sie aufhalten: Tausende Hindernisläufer waren beim Getting Tough – The Race, in Rudolstadt am Start.

Mehr als 1800 Läuferinnen und Läufer ließen sich am Samstag weder von einer etwa zehn Zentimeter hohe Schneedecke noch vom nasskalten Wetter um die null Grad abschrecken und nahmen an der 10. Auflage des härtesten Hindernislaufes Europas, dem Getting Tough – The Race, in Rudolstadt teil. Die 24 Kilometer rund um die Saalestadt gewann bei den Männern der Rudolstädter Charles Franzke, der damit seinen Erfolg aus dem März wiederholte und zugleich seine sportliche Karriere beendete. Lisa Helm holte den ersten Platz in der Frauenkonkurrenz.